Dawid Ogrodnik triumfuje po raz trzeci. Co mówił na gali Orłów?

To trzecia nagroda Orła dla Dawida Ogrodnika i szósta nominacja w karierze 36-letniego aktora. W tej kategorii wyróżnieni zostali także: Ireneusz Czop („Broad Peak”), Tomasz Schuchardt („Chrzciny”), Jacek Beler („Inni ludzie”) i Piotr Trojan („Johnny”).

– Gdyby mój bohater był dzisiaj z nami, to nie byłoby go tu dzisiaj. Byłby ludźmi na granicy, oni potrzebują naszej solidarności, naszego wsparcia i są wypychani w ciemny las, gdzie umierają dzieci. Te dzieci umierają każdego dnia, sytuacja w Polsce jest dramatyczna, dlatego apeluję do wszystkich, te dzieci zbierają żniwa tego, jaką uprawiamy politykę i w jakim żyjemy kraju – podkreślił ze sceny aktor. Nawiązał też do Marii Pakulnis, która otrzymała w poniedziałek 6 marca swojego pierwszego Orła za rolę w tym samym filmie. Stwierdził, że to wstyd, że tak zdolna aktorka musiała czekać na statuetkę tak długo.

„Johnny". O czym jest film?

„Johnny" oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, który do tej pory realizował projekty w branży reklamowej. „Johnny" to jego debiut fabularny. Autorem scenariusza jest Maciej Kraszewski, spod którego ręki wyszła również książka „Johnny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim".

