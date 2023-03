Jena Malone była molestowana seksualnie na planie „Igrzysk śmierci”. Dodała niepokojący wpis

38-letnia Jena Malone dołączyła do serii „Igrzyska śmierci” w 2013 roku. Na swoim Instagramie aktorka zamieściła fotkę zrobioną w 2015 roku, tuż po zakończeniu prac nad filmem „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”.

Aktorka z „Igrzysk śmierci”: Byłam wykorzystywana seksualnie na planie

We wpisie Malone informuje, że fotka została zrobiona, gdy wracała do domu, przez jej kierowcę po tym, jak pożegnała się z wszystkimi na planie filmu. Wyjaśnia, że chciała wyjść z samochodu we francuskiej wsi, żeby móc się wypłakać i poprosiła go, aby uchwycił ten moment na zdjęciu.

„Chociaż ten czas w Paryżu był dla mnie bardzo ciężki, przechodziłam przez trudne zerwanie, a także byłam wykorzystywana seksualnie przez kogoś, z kim pracowałam, byłam pełna wdzięczności za ten projekt, ludzi, z którymi się zżyłam i tą niesamowitą rolę, w którą mogłam się wcielić” – pisze.

Dalej aktorka przyznaje, że dopiero stara się układać sobie w głowie mieszankę emocji, która jej towarzyszy w związku z tym traumatycznym doświadczeniem. „Ale na tym chyba polega dzikość życia. Żeby zapanować nad chaosem przy pomocy piękna. Pracowałam bardzo ciężko, aby wyzdrowieć i nauczyć się tego, jak zawrzeć pokój z osobą, która mnie wykorzystała i z samą sobą” – czytamy.

Malone podkreśla, że jest gotowa pójść dalej i odzyskać radość i spełnienie. „Dużo miłości dla tych, którzy tego doświadczyli. Proces zdrowienia jest powolny. Jestem tutaj dla każdego, kto potrzebuje się otworzyć, dać upust swoim emocjom” – pisze i dodaje, że czeka na wiadomości, od każdego, kto chce zostać wysłuchany.

Dlaczego nie zgłosiła sprawy wykorzystywania na policję?

Jeden z komentujących zapytał aktorkę wprost, dlaczego nie powie, kto zrobił jej krzywdę i pozwala odejść mu bez żadnych konsekwencji. Malone odpowiedziała, że nie jest to prawdą i użyła wszystkich sposobów, jakich mogła, aby uzdrowić samą siebie, a na tym jej zależało. Przyznała też, że nie chciała wpisywać się w tzw. „cancel culture” i też nie sądziła, że wymierzenie sądowej sprawiedliwości mogłoby pomóc jej samej w tym, aby wyzdrowiała.

Czytaj też:

Anna Samusionek z córką na premierze filmu. Angelika ma 20 lat i zmieniła imięCzytaj też:

Quiz z kultowych wieczorynek