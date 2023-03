The Weeknd zagra główną rolę w filmie. U jego boku m.in. Jenna Ortega

Film wyreżyseruje Trey Edward Shults („Fale”, „To przychodzi”, „Krisha”), który jest także współautorem scenariusza i producentem wykonawczym.

The Weeknd tworzy film. Co wiemy o projekcie?

Wiemy już, że zdjęcia do filmu powstają w Los Angeles, a cała fabuła trzymana jest w „ścisłej tajemnicy”. Bez względu na to, czy będzie to komedia, thriller, film przygodowy czy akcji, tytuł przyciągnął znane w ostatnim czasie nazwiska. Poza raperem na ekranie zobaczymy Jennę Ortegę, gwiazdę „Wednesday” i „Krzyku VI” oraz Barry'ego Keoghana, nominowanego do Oscara za „Duchy Inisherin”, znanego też z filmu „Zabicie świętego jelenia”.

Wiemy już, że za zdjęcia w filmie odpowiedzialny będzie Chayse Irvin, a kompozytor i producent OPN (prawdziwe nazwisko Daniel Lopatin), napisze muzykę do obrazu, współpracując z The Weeknd.

The Weeknd zobaczymy niebawem w wyczekiwanym serialu HBO „Idol”.

Czytaj też:

„Lewandowski – Nieznany”. Amazon ogłosił premierę dokumentu o polskim piłkarzu!Czytaj też:

Pierwszy zwiastun „Piotrusia Pana i Wendy”. Jude Law jako Kapitan Hak w produkcji Disney+