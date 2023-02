Mąż Joanny Krupy opublikował zdjęcie z oddziału onkologii

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się prawie pięć lat temu. Początkowo uchodzili za jedną z najbardziej dopasowanych par, jednak teraz wszystko się zmieniło. Krupa i Nunes doczekali się córeczki Ashy-Leigh, która jest ich oczkiem w głowie. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzielą się wspólnymi chwilami i relacjonują życie prywatne.

Joanna Krupa wyznała, że chodzi z mężem na terapię dla par

Niedawno jednak okazało się, że mimo relacjonowania szczęśliwych wspólnych chwil okazało się, że Joanna Krupa i Douglas Nunes chodzą na terapię dla par. Modelka zdradziła, że chodzi o poprawienie komunikacji. Wówczas wielokrotnie podkreślała, że każdy związek wymaga pracy i zaangażowania.

Po czasie przyznała jednak, że ich relacje nie do końca się poprawiły. – Myślę, że to jest temat na następny czas. Duży temat. Na dziś mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka – powiedziała redakcji „Vivy!”. Żadne z nich nie wspomina o rozstaniu, jednak fani nie kryją niepokoju.

Mąż Joanny Krupy pokazał zdjęcie ze szpitala

Okazuje się, że w życiu Douglasa pojawił się jeszcze jeden problem. Celebryta opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym widać jak poddaje się rezonansowi magnetycznemu. Nie zabrakło zabawnego opisu. „Piątkowe nocne światła na onkologii UCLA bez kolejek. Możesz jeździć na wszystkie przejażdżki tyle razy, ile chcesz.”.. – czytamy.

Internauci zaczęli dopytywać w komentarzach, co się stało, jednak gwiazdor nie zdecydował się na odpowiedź. Życzyli też szybkiego powrotu do zdrowia i dobrych wyników. Nie wiadomo czy to badania profilaktyczne, czy zalecenie lekarza. Chwilę później mąż Joanny Krupy opublikował selfie z oddziału onkologii.

