Paris Hilton zdradziła imię dziecka. Nawiązuje do mitologii

Kilka tygodni temu Paris Hilton zaskoczyła swoich fanów i zdradziła, że została mamą, na co nic wcześniej nie wskazywało. Celebrytka i jej mąż Carter Reum powitali na świecie synka dzięki surogatce.

Pod koniec stycznia Paris Hilton opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać jej dłoń, która trzyma malutką rączkę dziecka. „Jesteś już kochany nie do opisania” – napisała wówczas. W tej sposób Paris Hilton podzieliła się z fanami swoim szczęściem – wreszcie spełniło się jej największe marzenie i została mamą. Dziedziczka fortuny nigdy nie ukrywała, że jednym z jej największych marzeń jest założenie rodziny.

Imię dziecka Paris Hilton nawiązuje do mitologii

Teraz Paris Hilton poszła o krok dalej i zdradziła, jak jej synek ma na imię. W swoim podcaście „This is Paris” gwiazda udostępniła fragment nadchodzącej książki. Opowiedziała też fanom, z jakiego powodu wybrała właśnie to imię.

– Planujemy nazwać go Phoenix – to imię wybrałam już lata temu, kiedy przeglądałam miasta, kraje i stany na mapie, szukając czegoś, co zagra z Paris i London. Phoenix ma kilka dobrych odniesień w popkulturze, ale ważniejsze jest to, że jest to ptak, który płonie i powstaje z popiołów – zaczęła. Później podkreśliła, że imię ma głęboką symbolikę.

– Chcę, aby mój syn dorastał ze świadomością, że tragedia i triumf krążą wokół nas przez całe nasze życie, i że powinno nam to dawać wielką nadzieję na przyszłość. A więc tak, mój piękny chłopiec nazywa się Phoenix Barron Hilton Reum. Carter i ja jesteśmy dumni, że mogliśmy powitać go na świecie – dodała. Ku zaskoczeniu fanów, okazało się, że nawet najbliższa rodzina dziedziczki przez pierwszy tydzień nie wiedziała, jak zamierza nazwać latorośl. – Nawet moja mama, moja siostra, moi najlepsi przyjaciele, nikt nie wiedział dosłownie, dopóki syn nie skończył tygodnia – przyznała.

Paris Hilton założyła rodzinę

Paris Hilton i Carter Reum związali się ze sobą w 2020 roku. W dniu 40. urodzin celebrytki jej ukochany oświadczył się jej, a niedługo para wzięła huczny ślub, który trwał trzy dni. Paris Hilton przyznała, że od początku znajomości rozmawiała z Carterem o założeniu rodziny. Mówiła, że chciałaby mieć troje lub nawet czworo dzieci. – Uwielbiam być mężatką. Czuję, że znalazłam idealne dopasowanie i czuje się bardzo bezpiecznie. Nareszcie mam dom i nie mogę się doczekać, aby razem założyć rodzinę i mieć dzieci – mówiła wtedy.

