Właściciel restauracji wyprosił Pique i jego nową dziewczynę. Jest nagranie

Mimo że od rozstania Gerarda Pique i Shakiry minęło trochę czasu, to dla fanów wciąż jest to drażliwy temat. Na własnej skórze doświadczył tego sportowiec, który ostatnio został wyproszony z knajpy podczas randki z młodszą kochanką. Nagranie trafiło do sieci.

Shakira i Gerard Pique rozstali się na przełomie maja i czerwca. Chociaż początkowo próbowali ukryć ten fakt przed opinią publiczną, to prawda szybko wyszła na jaw. Najpierw piosenkarka wyrzuciła sportowca z domu, a chwilę później okazało się, że gwiazdor ma młodszą partnerkę. Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique Gerard Pique i Shakira pojawili się w barcelońskim sądzie 1 grudnia 2022 roku. Według mediów przybyli osobno i nie rozmawiali ze sobą. Rozprawa rozwodowa była jedynie formalnością, ponieważ wcześniej celebryci poświęcili 12 godzin na ustalenia dotyczące szczegółów rozstania. Po szybkim rozwodzie Shakira nagrała przełomową piosenkę, w której uderzyła w byłego partnera. Utwór szybko stał się hitem, a wiele zdradzonych kobiet uznało go za swój hymn. Udzieliła także wywiadu, w którym przyznała, że ojciec jej synów oszukiwał i zdradzał ją przez lata. Gerard Pique został wyproszony z knajpy przez nową dziewczynę? Mimo że na początku Pique ukrywał 20-kilkuletnią wybrankę, to fani szybko odkryli, kim jest. To Clara Chia Marti. Dziewczyna zablokowała konta w mediach społecznościowych i razem z ukochanym unikali rozgłosu. Uczucie okazało się jednak tak silne, że niedawno sportowiec pochwalił się zdjęciem z 23-letnią pracownicą firmy Kosmos i tym samym potwierdził ich związek. Mimo to ich życie dalekie jest od sielanki. Hiszpańskie media donoszą, że ostatnio parę spotkały nieprzyjemności. Sportowiec i 23-latka zostali wyproszeni z restauracji. Serwis Marca twierdzi, że kelner, który miał obsługiwać zakochanych, odmówił im usługi. Wszystko za sprawą właściciela knajpy, który jest wielkim fanem Shakiry. Ostatecznie para musiała opuścić lokal. W sieci krąży nagranie, na którym zdenerwowana Clara Chia Marti idzie szybkim krokiem i pośpiesznie wsiada do samochodu byłego męża Shakiry. Sportowiec idzie za nią i także wsiada do auta. Żadne z nich nie patrzy w stronę wycelowanych w nich aparatów i kamer. Czytaj też:

