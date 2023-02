Rihanna znów jest w ciąży! Tak wyglądał jej występ na Super Bowl 2023

W wywiadzie w ubiegłym tygodniu Rihanna zapytana o niespodzianki, które szykuje podczas występu na State Farm Stadium w Arizonie, odpowiedziała enigmatycznie, że „zastanawia się nad przyprowadzeniem kogoś”. Fani oczywiście założyli, że mowa o jednym z artystów, z którymi współpracowała podczas swojej znakomitej kariery – Drake'a, Jaya-Z czy Eminema.

Rihanna jest w drugiej ciąży

Kiedy jednak piosenkarka pojawiła się na scenie, widzowie szybko zorientowali się, że miała ona na myśli swoje dziecko. Gdy zaczęła śpiewać, uwagę zwróciła na swój okrągły brzuch – dając wszystkim do zrozumienia, że znów jest w ciąży, dziewięć miesięcy po tym, jak wraz z A$AP Rockym przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Informację o ciąży artystki potwierdził później w rozmowie z „Variety” przedstawiciel artystki.

Występ Rihanny na Super Bowl 2023

Na występ podczas Super Bowl 2023 Rihanna wybrała czerwony kombinezon Loewe, w którym pojawiła się najpierw na jednej z kilku wznoszących się nad tłumem platform, podczas gdy jej tancerze, wszyscy ubrani na biało, dawali popis swoich umiejętności poniżej.

Tłum oszalał, gdy Rihanna ironicznie wykonała utwór „Better Have My Money” – biorąc pod uwagę fakt, że nie płaci się za występy podczas Super Bowl. 34-latka zagrała też inne swoje największe hity, jak „Only Girl”, „Where Have You Been” czy „We Found Love”.

Nie potwierdziły się jednak doniesienia, według których 34-letnia artystka miała wykonać podczas Super Bowl 2023 nowopowstałe utwory. W sumie jednak Rihanna zaśpiewała aż 12 swoich piosenek i znalazła nawet czas, by subtelnie zareklamować swoją markę kosmetyków, poprawiając makijaż w trakcie występu – co stało się kolejnym viralowym momentem wieczoru.

