Wieniawa wystąpiła w teatrze Wolszczak. „Nie było wybuchowych relacji”

Grażyna Wolszczak jest właścicielką Garnizonu Sztuki, który siedzibę ma w dawnym Teatrze IMKA. Mimo że swoją działalność rozpoczął w niesprzyjających czasach kulturze, bo podczas pandemii, to radzi sobie całkiem nieźle.

Julia Wieniawa wystąpiła w teatrze Grażyny Wolszczak

Ostatnio o Garnizonie Sztuki jest głośno za sprawą nowego spektaklu „Gra”, w którym występuje znana głównie ze szklanego ekranu Julia Wieniawa i Adam Woronowicz. W rozmowie z Plejadą Grażyna Wolszczak przyznała, że ma już zwrotną informację, jak przedstawienie podoba się publiczności.

– My już jesteśmy po przedpremierowym spektaklu i już wiemy, że wszystko działa i że ludzie są bardzo zadowoleni i wychodzą uniesieni przede wszystkim Julką, bo to budzi największą ciekawość, bo to jest debiut Julki w tak poważnej roli. Wszyscy są szczęśliwi, że tak to wypadło – podkreśliła gwiazda.

Wieniawa i Wolszczak miały napięte stosunki?

Jeszcze przed premierą spektaklu gra głośno było o napiętych stosunkach Julii Wieniawy i Grażyny Wolszczak. Media spekulowały, że właścicielka Garnizonu Sztuki miała żal, że młoda aktorka zwlekała z zapoznaniem się ze scenariuszem. Do tych plotek Wolszczak także się odniosła.

– W ogóle nie było wybuchowych relacji. Po prostu ja dałam Julce scenariusz, a ona przeczytała go w najszybszym dla niej możliwym terminie, bo wiadomo, że Jula jest bardzo zajętą artystką i mnie się wydawało, że długo czyta ten scenariusz, a jej się wydawało, że przeczytała od razu, więc myślę, że obie miałyśmy tutaj rację – podkreśliła.

Wielu z widzów zastanawiało się, jak dużo wspólnego ma postać grana przez Wieniawę z nią samą. Główna bohaterka tak jak celebrytka jest bardzo popularną gwiazdą szklanego ekranu. Pojawiły się nawet głosy, że sztuka jest „spowiedzią” Wieniawy na wszystkie krytyczne artykuły. To także skomentowała właścicielka teatru.

– Myślę, że dotyczy wielu nie tylko młodych, ale może właśnie tych młodych twórców najbardziej, że nie traktuje się ich poważnie i jeżeli jest dziewczyna piękna i robi karierę, to wszyscy to traktują podejrzanie, a nie przychodzi im do głowy, że jest po prostu zdolna i idzie po swoje – podsumowała.

