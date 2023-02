Fani Klaudii El Dursi zwracają uwagę na jeden szczegół zdjęcia. Co na to modelka?

Klaudia El Dursi zdobyła popularność dzięki show „Top Model”. Mimo że nie wygrała, to jednak udział w programie wystarczył jako trampolina do show-biznesu. Prywatnie celebrytka jest mamą dwóch synów – Dawida i Jana. Pierwszego z nich urodziła, gdy miała zaledwie 19 lat.

Celebrytka wykorzystała swoje pięć minut i obecnie jest prowadzącą program „Hotel Paradise”. Nie zapomina też o aktywności w mediach społecznościowych. Gwiazda jest w stałym kontakcie z fanami, często też współpracuje ze znanymi markami i reklamuje różne produkty na Instagramie.

Klaudia El Dursi posądzona o przerabianie zdjęcia? Odpowiedziała

Ostatnio El Duris opublikowała serię zdjęć o tematyce walentynkowej. Modelka zapozowała w czarne obcisłej sukience, a towarzyszy jej ogromny bukiet kwiatów. W tej stylizacji pozowała głównie na kanapie, przyjmując różne pozy. Potem zaprezentowała się w czerwonym obcisłym body. W opisie fotografii nawiązała do przeboju Miley Cyrus. „Aż by się chciało zaśpiewać »I can buy myself flowers«” – czytamy.

Jednak to nie doskonała sylwetka celebrytki zwróciła uwagę fanów. Internauci zauważyli, że prawa stopa Klaudii El Dursi jest nienaturalnie długa. Nie zabrakło komentarzy w tej sprawie. „Wielka stopa”; „Pięknie, ale co się stało ze stopą?”; „Dziwnie ta stopa wyszła”; „Ale twoja stopa wyszła długa”; „Stopa jak 46” – czytamy.

Pytania o nienaturalną stopę sugerowały, że celebrytka poprawiła zdjęcie, by na przykład wydłużyć nogi. Modelka i prezenterka postanowiła wyjaśnić fanom, o co chodzi i również zabrała głos w komentarzu. „Stopa ma się całkiem nieźle, zadziałała na nią perspektywa” – wytłumaczyła Klaudia El Dursi.

