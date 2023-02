Grammy 2023. Oto, co czeka dziś widzów. Beyonce może pobić historyczny rekord

Nagrody Grammy przyznawane są roku przez Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Gala, która odbędzie się w niedzielę 5 lutego będzie miała miejsce na Crypto.com Arena w Los Angeles. Start imprezy zaplanowany jest na godz. 15:30 czasu lokalnego, czyli 21:30 czasu polskiego. Imprezę poprowadzi po raz trzeci komik Trevor Noah.

W tym roku producenci gali przygotowali aż 91 kategorii, z czego najważniejszą nagrodą wieczoru wciąż pozostaje albumu roku. Podczas wydarzenia nie zabraknie występów największych gwiazd muzycznych i słodko-gorzkich momentów wspomnień tych artystów, których straciliśmy w ostatnim roku.

Grammy 2023. Wszyscy nominowani artyści

Nagranie roku

„Don't Shut Me Down” – ABBA

„Easy on Me” – Adele

„Break My Soul” – Beyoncé

„Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

„You and Me on the Rock” – Brandi Carlile

„Woman” – Doja Cat

„Bad Habit” – Steve Lacy

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

„About Damn Time” – Lizzo

„As It Was” – Harry Styles



Album roku



Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Mr. Morale and the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles



Piosenka roku



„ABCDEFU” – Gayle

„About Damn Time” – Lizzo

„All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)” – Taylor Swift

„As It Was” – Harry Styles

„Bad Habit” – Steve Lacy

„Break My Soul” – Beyoncé

„Easy on Me” – Adele

„God Did” – DJ Khaled i Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend i Fridayy

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

„Just Like That” – Bonnie Raitt



Najlepszy nowy artysta



Anitta

Omar Apollo

Domi and JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg



Najlepszy występ popowy, solo



„Easy on Me” – Adele

„Moscow Mule” – Bad Bunny

„Woman” – Doja Cat

„Bad Habit” – Steve Lacy

„About Damn Time” – Lizzo

„As It Was” – Harry Styles



Najlepszy występ popowy w duecie/grupowy



„Don't Shut Me Down” – ABBA

„Bam Bam” – Camila Cabello i Ed Sheeran

„My Universe” – Coldplay i BTS

„I Like You (A Happier Song)” – Post Malone i Doja Cat

„Unholy” – Sam Smith i Kim Petras



Najlepszy popowy album tradycyjny

„Higher” – Michael Bublé

„When Christmas Comes Around...” – Kelly Clarkson

„I Dream of Christmas” – Norah Jones

„Evergreen” – Pentatonix

„Thank You” – Diana Ross





Najlepszy album popowy

„Voyage” – ABBA

„30” – Adele

„Music of the Spheres” – Coldplay

„Special” – Lizzo

„Harry's House” – Harry Styles





Najlepsze nagranie muzyki dance



„Break My Soul” – Beyoncé

„Rosewood” – Bonobo

„Don't Forget My Love” – Diplo i Miguel

„I'm Good (Blue)” – David Guetta i Bebe Rexha

„Intimidated” – Kaytranada i H.E.R.

„On My Knees” – Rüfüs Du Sol



Najlepszy album muzyki dance/elektronicznej



„Renaissance” – Beyoncé

„Fragments” – Bonobo

„Diplo” – Diplo

„The Last Goodbye” – Odesa

„Surrender” – Rüfüs du Sol



Najlepszy występ rockowy



„So Happy It Hurts” – Bryan Adams

„Old Man” – Beck

„Wild Child” – The Black Keys

„Broken Horses” – Brandi Carlile

„Crawl!” – Idles

„Patient Number 9” – Ozzy Osbourne i Jeff Beck

„Holiday”– Turnstile



Najlepszy występ metalowy



„Call Me Little Sunshine” – Ghost

„We'll Be Back” – Megadeth

„Kill Or Be Killed” – Muse

„Degradation Rules” – Ozzy Osbourne i Tony Iommi

„Blackout” – Turnstile







Najlepsza piosenka rockowa



„Black Summer” – Red Hot Chili Peppers

„Blackout” – Turnstile

„Broken Horses” – Brandi Carlile

„Harmonia's Dream” –The War On Drugs

„Patient Number 9” – Ozzy Osbourne i Jeff Beck



Najlepszy album rockowy



Dropout Boogie – The Black Keys

The Boy Named If – Elvis Costello i The Imposters

Crawler – Idles

Mainstream Sellout – Machine Gun Kelly

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne

Lucifer on the Sofa – Spoon



Najlepszy występ rapowy



„God Did” – DJ Khaled i Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend i Fridayy

„Vegas” – Doja Cat

„Pushin P” – Gunna i Future i Young Thug

„F.N.F. (Let's Go)” – Hitkidd e GloRilla

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar



Najlepszy występ rapowy/śpiewany



„Beautiful” – DJ Khaled i Future i SZA

„Wait for U” – Future oraz Drake i Tems

„First Class” – Jack Harlow

„Die Hard” – Kendrick Lamar oraz Blxst i Amanda Reifer

„Big Energy (Live)” – Latto



Najlepsza piosenka rapowa



„Churchill Downs” – Jack Harlow i Drake

„God Did” – DJ Khaled oraz Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend i Fridayy

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

„Pushin P” – Gunna oraz Future i Young Thug

„Wait for U” – Future oraz Drake i Tems



Najlepszy album hip-hopowy



God Did – DJ Khaled

I Never Liked You – Future

Come Home the Kids Miss You – Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

It’s Almost Dry – Pusha T



Najlepsza piosenka R&B



„Cuff It” – Beyoncé

„Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

„Hrs & Hrs” – Muni Long

„Hurt Me So Good” – Jazmine Sullivan

„Please Don't Walk Away” – PJ Morton



Najlepszy występ R&B



„Virgo's Groove” – Beyoncé

„Hurt Me So Good” – Jazmine Sullivan

„Over” – Lucky Daye

„Here With Me” – Mary J. Blige i Anderson .Paak

„Hrs & Hrs” – Muni Long



Najlepszy album R&B



Watch the Sun – PJ Morton

Black Radio III – Robert Glasper

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Breezy – Chris Brown

Candydrip – Lucky Daye



Najlepszy album typu urban contemporary



Drones – Terrace Martin

Gemini Rights – Steve Lacy

Operation Funk – Cory Henry

Red Balloon – Tank and the Bangas

Starfruit – Moonchild



Najlepszy występ tradycyjny R&B



„Do 4 Love” – Snoh Aalegra

„Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

„Keeps on Fallin’” – Babyface i Ella Mai

„Plastic Off the Sofa” – Beyoncé

„Round Midnight” – Adam Blackstone i Jazmine Sullivan



Najlepszy występ country, solo



„Heartfirst” – Kelsea Ballerini

„Something In The Orange” – Zach Bryan

„In His Arms” – Miranda Lambert

„Circles Around This Town” – Maren Morris

„Live Forever” – Willie Nelson



Najlepszy występ country w duecie/grupowy



„Wishful Drinking” – Ingrid Andress i Sam Hunt

„Midnight Rider's Prayer” – Brothers Osborne

„Outrunnin' Your Memory” – Luke Combs i Miranda Lambert

„Does He Love You - Revisited” – Reba McEntire i Dolly Parton

„Never Wanted To Be That Girl” – Carly Pearce i Ashley McBryde

„Going Where The Lonely Go” – Robert Plant i Alison Krauss



Najlepsza piosenka country



„Doin' This” – Luke Combs

„I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault)” – Taylor Swift

„If I Was A Cowboy” – Miranda Lambert

„I'll Love You Till The Day I Die” – Willie Nelson

„'Til You Can't” – Cody Johnson



Najlepszy album country



Growin' Up – Luke Combs

Palomino – Miranda Lambert

Ashley McBryde Presents: Lindeville – Ashley McBryde

Humble Quest – Maren Morris

A Beautiful Time – Willie Nelson



Najlepszy album alternatywny



We – Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe in You – Big Thief

Fossora – Björk

Wet Leg – Wet Leg

Cool It Down – Yeah Yeah Yeahs



Najlepszy występ muzyki alternatywnej



„There’d Better Be a Mirrorball” – Arctic Monkeys

„Certainty” – Big Thief

„King” – Florence and the Machine

„Chaise Longue” – Wet Leg

„Spitting Off the Edge of the World” – Yeah Yeah Yeahs i Perfume Genius



Najlepszy album muzyki reggae

The Kalling – Kabaka Pyramid

Gifted – Koffee

Scorcha – Sean Paul

Third Time's the Charm – Protoje

Com Fly Wid Mi – Shaggy





Najlepszy album World Music



Shuruaat – Berklee Indian Ensemble

Love, Damini – Burna Boy

Queen of Sheba – Angélique Kidjo i Ibrahim Maalouf

Between Us... (Live) – Anoushka Shankar, Metropole Orkest i Jules Buckley featuring Manu Delago

Sakura – Masa Takumi



Najlepszy występ World Music



„Udhero Na” – Arooj Aftab e Anoushka Shankar

„Gimme Love” – Matt B i Eddy Kenzo

„Last Last” – Burna Boy

„Neva Bow Down” – Rocky Dawuni featuring Blvk H3ro

„Bayethe” – Wouter Kellerman, Zakes Bantwini i Nomcebo Zikode



Najlepszy album dziecięcy



The Movement – Alphabet Rockers

Ready Set Go! – Divinity Roxx

Space Cadet – Justin Roberts

Los Fabulosos – Lucky Diaz and the Family Jam Band

Into the Little Blue House – Wendy and DB



Najlepsza ścieżka dźwiękowa do medium wizualnego



Nasze magiczne Encanto – Germaine Franco

Nie czas umierać – Hans Zimmer

Psie pazury – Jonny Greenwood

Batman – Michael Giacchino

Sukcesja – Nicholas Britell



Najlepsza ścieżka dźwiękowa – kompilacja do medium wizualnego



Elvis – różni wykonawcy

Nasze magiczne Encanto – różni wykonawcy

Stranger Things: Music from the Netflix Original Series, Season 4 (Vol. 2) – różni wykonawcy

Top Gun: Maverick – Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans Zimmer

West Side Story – różni wykonawcy



Najlepszy utwór stworzony do medium wizualnego



„Be Alive” – Beyoncé & Darius Scott Dixson z filmu King Richard: Zwycięska rodzina

„Carolina” – Taylor Swift z filmu Gdzie śpiewają raki

„Hold My Hand” – Lady Gaga z filmu Top Gun: Maverick

„Keep Rising” – Angelique Kidjo, Jeremy Lutito & Jessy Wilson z filmu Królowa wojownik

„Nobody Like U” – Billie Eilish & Finneas O'Connell z filmu To nie wypanda

„We Don't Talk About Bruno” – Lin-Manuel Miranda z filmu Nasze magiczne Encanto



Najlepszy teledysk



„Easy on Me” – Adele

„Yet to Come” – BTS

„Woman” – Doja Cat

„The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

„As It Was” – Harry Styles

All Too Well: The Short Film – Taylor Swift



Najlepszy film muzyczny



Adele One Night Only – Adele

Our World – Justin Bieber

Billie Eilish Live at the O2 – Billie Eilish

Motomami (Rosalía TikTok Live Performance) – Rosalía

Jazz Fest: A New Orleans Story – różni wykonawcy

A Band A Brotherhood A Barn – Neil Young i Crazy Horse

Beyonce może ustanowić historyczny rekord podczas Grammy 2023

Beyonce jest już najczęściej nagradzaną kobietą w historii przyznawania nagród Grammy. Wraz ze swoim mężem Jayem-Z, z 88 nominacjami w karierze, stali się też najczęściej nominowanymi artystami w historii Grammy. Niedzielnego wieczoru Queen B potrzebuje czterech zwycięstw, aby pobić historyczny rekord w ilości zdobytych Grammy, który należy teraz do dyrygenta Georga Soltiego, który zmarł w 1997 roku.

Lizzo i Harry Styles wystąpią na 65. ceremonii wręczenia nagród Grammy

Niestety. Nie wspólnie. Pocieszające jednak jest to, że na scenie zobaczymy oprócz nich także takie gwiazdy jak:

Bad Bunny

Brandi Carlile

Luke Combs

Mary J Blige

Sam Smith & Kim Petras

Steve Lacy

Grammy 2023 uczci pamięć zmarłych artystów

Od Coolio po Olivię Newton-John. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy znakomitych artystów, których pamięć zostanie uczczona podczas ceremonii Grammy. Kacey Musgraves wykona utwór „Coal Miner's Daughter” w hołdzie dla legendy muzyki country Loretty Lynn, która zmarła w wieku 90 lat w październiku zeszłego roku. Brytyjska autorka tekstów Christine McVie zostanie uhonorowana przez Sheryl Crow, Bonnie Raitt i Micka Fleetwooda wykonaniem jej klasycznej ballady „Songbird”. A raper Migos, Quavo, dołączy do chóru Maverick City Music, aby „przypomnieć życie i dziedzictwo” swojego siostrzeńca Takeoffa, który został zastrzelony w październiku w wieku 28 lat.

Czytaj też:

Czy Jack z filmu „Titanic” mógł przeżyć? Cameron udostępnił nagrania z eksperymentów i w końcu odpowiedziałCzytaj też:

Quiz z filmu „Noce i dnie”. Sprawdź, ile pamiętasz z klasyki