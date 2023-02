Czy wyremontowany dom można sprzedać? Tak wyglądają umowy zawierane z uczestnikami „Nasz Nowy Dom”

Ekipa programu „Nasz nowy dom” pomaga potrzebującym rodzinom od 2013 roku. W ciągu pięciu dni tworzy dla nich bezpieczne i wygodne warunki życia. W trakcie dziewiętnastu edycji zrealizowanych zostało dwieście siedemdziesiąt sześć odcinków.

Program prowadzi Katarzyna Dowbor, a ekipę architektów tworzą: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk. Ekipami budowlanymi kierują Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak.

Ile czasu trwa remont w programie „Nasz Nowy Dom”?

W ciągu wielu lat trwania programu, narosło wokół niego wiele teorii. Część widzów podważa to, że ekipie faktycznie udaje się wyremontować dom w zaledwie kilka dni. W rozmowie z Pomponikiem Katarzyna Dowbor wyznała teraz, że ekipa remontowa pracuje często nawet po 15 godzin dziennie.

– Te 5 dni to czas ogromnego spięcia dla ekipy budowlanej, ale też filmowej. My jesteśmy podzieleni na dwie ekipy. Jedna ekipa pracuje ze mną, ale jest też tak zwana dwójka, która cały czas jest z ekipą remontową. My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami – powiedziała.

Umowy z uczestnikami programu „Nasz Nowy Dom”

A czego nie mogą robić osoby, których domy są remontowane? Jak zdradziła Dowbor, uczestników show obowiązuje umowa, według której nie mogą sprzedać domu przez rok od przeprowadzenia remontu.

– Nie można sprzedać. Jest podpisana umowa z rodziną, że co najmniej musi rok w tym domu mieszkać, bo my dla nich to robiliśmy. Potem to jest ich własność, więc mogą zrobić z tym, co chcą – podała Dowbor.

Zgłoszenia do programu „Nasz Nowy Dom”

Od stycznia 2023 roku można wysyłać zgłoszenia do programu Polsatu. Produkcja czeka już na informacje od rodzin, które potrzebują wsparcia w poprawie warunków mieszkaniowych. Sprawdźcie, jak zgłosić się do programu „Nasz Nowy Dom”.

Czytaj też:

Sprawdzamy program telewizyjny na sobotę. Na widzów czeka kilka dobrych tytułówCzytaj też:

Quiz z filmu „Zemsta”. Pamiętasz polski klasyk?