„Bunt” księżnej Kate. W czasach królowej Elżbiety II to byłoby nie do pomyślenia

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są zobowiązani do przestrzegania wielu zasad. Protokół określa, jak mają się zachowywać w czasie oficjalnych spotkań i w co powinni być ubrani. Zawiera też wiele zakazów. Royalsi powinni między innymi ograniczać do minimum kontakt fizyczny z osobami, z którymi się spotykają. Nie powinni też rozdawać autografów i robić sobie selfie z osobami postronnymi. O tym ostatnim zakazie było głośno chociażby w 2017 r., gdy w czasie pierwszego królewskiego spaceru w Nottingham z księciem Harrym Meghan Markle odrzuciła prośbę fana o wspólne zdjęcie, tłumacząc właśnie, że nie wolno jej tego zrobić.

Księżna Kate zapozowała do selfie

Członkowie rodziny królewskiej unikali raczej pozowania do selfie za panowania królowej Elżbiety II. Sama monarchini nie była fanką tego typu zdjęć i zapewne odmówiłaby, gdyby kiedykolwiek została o nie poproszona. Od jakiegoś czasu royalsi decydują się jednak na odstępstwa od protokołu w tej kwestii. W czasie wizyty w Leeds na mały „bunt” pozwoliła sobie Kate Middleton.

Podczas spaceru po Kirkgate Market fan rodziny królewskiej poprosił księżną o selfie. Gdy Kate do niego podeszła, mężczyzna przyznał, że „po prostu bardzo się denerwuje”. „Proszę, nie martw się. W porządku. Wszyscy się denerwujemy” – odpowiedziała spokojnie Kate i z uśmiechem zapozowała do zdjęcia.

Moment uchwycono na krótkim wideo, które trafiło na TikToka. Na nagraniu słychać też jak żona księcia Williama mówi „dobra robota” po tym, jak mężczyzna zrobił selfie.

Młodsi royalsi bardziej otwarci na kontakt z fanami

To nie pierwszy raz kiedy Kate pozwoliła sobie na odstępstwo od protokołu. W połowie stycznia brytyjskie media donosiły, że księżna i książę William robili sobie selfie z fanami w czasie wizyty w Liverpoolu. „The Daily Mail” relacjonował wówczas, że para uśmiechała się, żartowała i pozowała do dużej liczby zdjęć z personelem tamtejszego szpitala.

