Glinka pokazała zdjęcie sprzed 20 lat. Fani byli bezlitośni

Katarzyna Glinka z ojcem swojego drugiego dziecka Jarosławem Bienieckim rozstała się pod koniec lipca. Powodem miało być nadszarpnięte zaufanie celebrytki. Glinka nie chciała komentować tej sytuacji, ale podkreśliła, że zerwała zaręczyny i zamierza ubiegać się o alimenty dla swojej pociechy.

Katarzyna Glinka jest aktywna w mediach społecznościowych

Trudna sytuacja rodzinna nie przeszkadza aktorce dzielić się z internautami swoimi przemyśleniami i wycinkami z życia osobistego, co gwiazda robi do teraz. Ostatnio Katarzyna Glinka pokazała zdjęcie z czasów, kiedy miała 24 lata i mieszkała po drugiej stronie oceanu. Na fotografiach gwiazda nie tylko jest młodsza, ale też ma kilka kilogramów więcej, do czego odniosła się w zabawny sposób.

Znalazłam te zdjęcia w starych albumach. Miałam wtedy 24 lata, mieszkałam w San Diego i najwyraźniej ominął mnie kalifornijski kult bycia slim – napisała i nie zapomniała o dołączeniu rozbawionych emotikonek.

W dalszej części wpisu celebrytka podkreśliła, że wówczas kochała samą siebie i dodała, że najważniejszy jest nie wygląd a „szczęście na twarzy”.

Internauci ostro o podejściu Glinki do poprzedniej wagi

Mniej optymistyczni byli nastawieni fani aktorki, którzy szybko wytknęli jej hipokryzję. Wielu internautów zwróciło uwagę, że Katarzyna Glinka najpierw podkreśliła, że wygląd nie ma znaczenia, a później żartowała ze swoich dodatkowych kilogramów.

„Dziwny wpis, najpierw narzekanie, a później: Nie, no, wyglądałam pięknie. Dziwne”; „Pani Kasiu, smutny to jest wpis... Kult slim”; „Skoro wygląd nie ma znaczenia, to po co o tym napisałaś w pierwszym zdaniu?”; „Bez przesady, wygląda tu Pani zupełnie normalnie. Nie jest Pani po prostu wychudzona i tyle” – czytamy. Glinka na kilka z komentarzy odpowiedziała i próbowała wszystko obrócić w żart.

