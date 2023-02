Aktor z filmu „Tańczący z wilkami” aresztowany. Stał na czele sekty, wykorzystywał seksualnie dzieci

Film „Tańczący z wilkami” został wyreżyserowany przez Kevina Costnera, który też zagrał w nim główną rolę. Western miał premierę w 1990 roku i zdobył siedem Oscarów, w tym w kategorii „najlepszy film”. Nathan Lee Chasing His Horse grał w produkcji rolę rdzennego Amerykanina Dużo Uśmiechów.

Aktor z filmu „Tańczący z wilkami” stał na czele sekty

Rdzenny Amerykanin Nathan Lee Chasing His Horse, znany też jako Nathan Chasing Horse, miał stać na czele kultu nazwanego The Circle i jest oskarżany o wykorzystywanie seksualne młodych dziewcząt przez ponad dwie dekady. Jak podają zagraniczne media, SWAT (wyspecjalizowana jednostka policji, działająca w obrębie ważniejszych departamentów policji amerykańskiej) zrobiła nalot na dom aktora.

Śledztwo, które doprowadziło do aresztowania aktora znanego z filmu „Tańczący z wilkami”, trwało ponad miesiąc. Wiadomo, że władze otrzymały informację o tym, co dzieje się w domu Nathana Chasing Horse dopiero w październiku 2022 roku. Sam przestępczy proceder miał trwać od 2000 roku lub wcześniej. Wiadomo, że Nathan Chasing Horse podczas wkroczenia policji do jego domu, był tam ze swoimi pięcioma żonami.

Zarzuty wykorzystywania seksualnego i napaści w kontekście aktora sięgają już 2000 roku. Miał dokonywać tych aktów w stanach Montana, Południowa Dakota oraz Nevada. Władze zidentyfikowały już sześć domniemanych ofiar mężczyzny, z czego niektóre w czasie, gdy zostały wykorzystane miały dopiero 13 lat. Z sądowych dokumentów wynika też, że już w 2015 roku Chasing Horse został wygnany z rezerwatu Dort Peck w stanie Montana w związku z zarzutami o handel ludźmi.

