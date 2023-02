Nie żyje Leonard Pietraszak, kultowy aktor znany z „Czterdziestolatka” czy „Vabanku”

Informację o śmierci aktora przekazał Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Wiadomo, że Leonard Pietraszak odszedł w wieku 86 lat 1 lutego 2023 roku.

„Stworzył wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych za co publiczność Go uwielbiała. Jego odejście to ogromna strata dla kultury polskiej” – napisał, wspominając legendę Szuster.

Kim był Leonard Pietraszak?

Leonard Pietraszak urodził się 6 listopada 1936 roku w Bydgoszczy. Początkowo chciał być bokserem, a trenował go sam Edward Rinke. Po jednej ze stoczonych walk, ojciec zakazał mu jednak boksować. Wtedy postanowił spróbować w teatrze.

W 1960 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSTiF w Łodzi. Później grał kolejno w Teatrze Dramatycznym czy Teatrze Polskim w Poznaniu oraz Klasycznym, Komedii oraz Ateneum w Warszawie.

Szeroka publiczność świetnia zna Pietraszaka jednak z jego niezapomnianych serialowych i filmowych wcieleń. Stworzył między innymi postać Krzysztofa Dowgirda w serii „Czarne chmury”, doktora Karola Stelmacha w „Czterdziestolatku”, Gustawa Kramera w filmach z serii „Vabank”, Kramerki w „Kingsajzie” czy malarza Świrskiego w „Rodzinie Połanieckich”.

facebookCzytaj też:

Quiz z filmu „Pan Wołodyjowski”. Sprawdź, czy pamiętasz klasykCzytaj też:

Druga część „Batmana” z datą premiery. Doczekamy się też nowego Supermana