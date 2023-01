Tak wygląda dziś córka Romana Polańskiego. Podobna do ojca?

Morgane Polański jest starszym dzieckiem polskiego reżysera Romana Polańskiego i francuskiej modelki oraz aktorki Emmanuelle Seigner. Para poznała się w 1986 roku i pobrała w 1989. Ich drugim dzieckiem jest syn Elvis, który urodził się w 1998 roku.

Co robi dziś Morgane Polański, córka Romana Polańskiego?

Morgane Polański debiutowała w produkcjach swojego ojca. Zagrała epizodyczne role w tytułach: „Dziewiąte wrota”, „Pianista”, „Oliver Twist” czy też „Autor widmo”.

Od 2015 roku występuje jako księżniczka Gisela, córka cesarza Karola II Łysego w serialu „Wikingowie”. Ostatnim filmem, w którym mogliśmy ją oglądać był tytuł „Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” Wesa Andersona. Na jej Instagramie możemy przeczytać, że jest aktorką i reżyserką, a także modelką Storm Management.

Wiemy, że kilka lat temu Morgane Polański postanowiła opuścić Paryż i wyjechać do Londynu. Tam uczęszczała do prestiżowych Drama Centre of London oraz Central School of Speech and Drama.

W naszej galerii możecie obejrzeć, jak przez lata zmieniła się córka Polańskiego.

