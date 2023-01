Hanna Bakuła sądziła się z chirurgiem plastycznym. Musi zapłacić ogromną kwotę

Wszystko zaczęło się kiedy niemal 20 lat temu Hanna Bakuła poddała się operacji plastycznej. Malarka chciała zniwelować skutki wypadku, który przeżyła kilka lat wcześniej.

Hanna Bakuła pozwała chirurga plastycznego

Niestety gwiazda nie była zadowolona z finalnego skutku, czego nie ukrywała. Opowiedziała o tym na antenie radia ZET. – Przez dwa lata codziennie brałam zastrzyki. Do tej pory nie mogę być w pomieszczeniu, gdzie się pali kominek, a nawet duży świecznik. Natychmiast mi płonie cała głowa – relacjonowała. Bakuła dodała, że podczas operacji zaraziła się sepsą i nabawiła się ropowicy twarzy.

Zdania były jednak podzielone. W zeszłym roku Pomponik dotarł do informacji, że powikłania po operacji nie wynikały z błędu lekarskiego, a z bagatelizowania przez Hannę Bakułę zaleceń. Chirurg Adam Gumkowski został zupełnie oczyszczony z zarzutów.

Nie zgłaszała się na wizyty kontrolne, zataiła inne choroby, czy wreszcie – na własne ryzyko wyjechała na urlop do Portugalii – mogliśmy przeczytać w „Na żywo”.

Hanna Bakuła przegrała proces

To jednak nie koniec zamieszania. Dwa lata temu sąd zdecydował, że artystka powinna przeprosić lekarza za pośrednictwem listu oraz na swoim blogu. Hanna Bakuła jednak nie zastosowała się do wytycznych, a teraz czekają ją przykre konsekwencje. Jak twierdzi redakcja Pomponika, za każdy dzień zwłoki sąd nalicza gwieździe 1500 zł kary. Oznacza to, że obecnie Hanna Bakuła jest winna Adamowi Gumowskiemu 750 tysięcy złotych.

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa [...] postanawia nakazać Hannie Anieli Lemaitre (z.d. Bakuła) zapłatę na rzecz Adama Gumkowskiego kwoty 750 000 zł tytułem sankcji za niewykonanie w okresie od 29 grudnia 2020 roku do 12 maja 2022 roku obowiązku [...] w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 grudnia 2016 roku... – czytamy.

Jak się okazuje sprawa zbiegła się z lockdownem, dlatego gwiazda tłumaczyła, że nie wiedziała o decyzji sądu. Mimo próby odwoływania się organ sprawiedliwości podtrzymał swoją decyzję. Hanna Bakuła poza wspomnianą kwotą musi jeszcze pokryć koszty sądowe. W rozmowie z portalem wyznała jednak, że to nierealne. Jestem emerytką, inwalidką, artystką. Sama się utrzymuję i to jest kwota nierealna do zapłaty – powiedziała artystka.

