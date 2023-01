Karolina Gilon schudła 15 kilogramów. Zdradziła tajemnicę sukcesu

Kiedy Karoljna Gilon zaczęła budować swoją karierę w mediach, była dumną posiadaczką perfekcyjnej figury. Gwiazda najpierw była prowadzącą show „Miłość na bogato”, a później wystąpiła w piątej edycji „Top Model”, gdzie zajęła czwarte miejsce. Obecnie jest prowadzącą popularnego randkowego show „Love Island”.

Karolina Gilon pochwaliła się starymi zdjęciami. Gwiazda schudła 15 kilogramów

Teraz gwiazda opowiedziała o swojej metamorfozie i zdradziła, że jest szczuplejsza o 15 kilogramów. W rozmowie z Party wyznała, co jest tajemnicą jej sukcesu. – Dużo bardziej o siebie dbam. Bardzo dużo trenuję z moją trenerką Gosią, jeszcze też zdrowo się odżywiam, suplementuję, dbam w życiu o taki balans. Mam też moją ukochaną panią doktor, do której często jeżdżę. Dbam o cerę, dbam o moją buzię, żeby to było wszystko estetyczne. To jest po prostu dbanie o siebie. Takie, jakie powinna stosować każda kobieta – powiedziała.

Karolina Gilon została też zapytana, czy nie wstydzi się swojego poprzedniego wyglądu. – Ja ostatnio rolkę wrzuciłam nawet ze swoimi starymi zdjęciami na Insta i ja po prostu mam do tego dystans ogromny. Bardzo się do tych zdjęć uśmiecham, jak bardzo się zmieniłam i w ogóle szacun, że tak mi się udało. Nie chciałabym nigdy wrócić do tamtych lat. [...] Koleżanki moje przeżywają, że mają trzydzieści kilka lat, a ja się tak jaram, bo ja się teraz najlepiej czuję, więc nie chciałbym wrócić do przeszłości – przyznała 33-latka. Celebrytka udostępniła nagranie, gdzie możemy zobaczyć jej stare zdjęcia. W opisie przyznała, że mimo że droga była kręta, to uwielbia każdy z etapów swojego życia.

