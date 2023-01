Beata Pawlikowska jednak nie przeprasza za słowa o depresji. Wydała oświadczenie

Przypomnijmy, Beata Pawlikowska opublikowała kilka dni temu na YouTube wideo, w którym mówiła o szkodliwości leków antydepresyjnych. Filmik zatytułowany „Depresja. Najnowsze badania naukowe”, dziennikarka stwierdziła, że to leki psychoaktywne, które uzależniają, powodują zmiany w mózgu i negatywnie wpływają między innymi na masę ciała. W odpowiedzi na te słowa, sprzeciw wyrazili lekarze, psycholodzy i internauci. Co więcej, Maja Herman, lekarz psychiatra i prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych postanowiła założyć na portalu Zrzutka.pl zbiórkę na pozew wobec podróżniczki.

Beata Pawlikowska przeprasza

W odpowiedzi na liczne kontrowersje, Pawlikowska usunęła wideo z serwisu YouTube, a na Instagramie zwróciła się do ludzi z przeprosinami.

„Gdybym wiedziała, że mój film wywoła tak gwałtowną reakcję, nigdy bym go nie opublikowała. Żałuję, że to zrobiłam. Sądziłam, że informacje o nowych badaniach naukowych mogą być ciekawe lub pomocne. Rozumiem, że wiele osób nie życzy sobie, żebym się wypowiadała na ten temat. Szanuję to. Nie zamierzam więcej podejmować tego tematu. Przepraszam osoby, które poczuły się urażone” – stwierdziła.

Pawlikowska zmieniła zdanie. Jednak nie przeprasza, teraz powołuje fundację

Wszystko wskazuje jednak teraz na to, że Pawlikowska zmieniła zdanie. W nowym oświadczeniu stwierdza, że mimo tego, co pisała wcześniej, jednak „zamierza zajmować się dalej tym tematem”. Dziennikarka zapowiedziała, że powoła Fundację Wiedza i Nadzieja (w skrócie WIN), która „będzie działała na rzecz osób z depresją i schizofrenią, dając im wiedzę, nadzieję i miłość".

„Fundacja będzie skupiała mądrych, empatycznych lekarzy, którzy widzą człowieka jako całość wraz z jego emocjami, samotnością, bezradnością, wcześniejszymi doświadczeniami i stylem życia. Fundacja będzie skupiała naukowców, którzy dzielą się najnowszymi odkryciami dotyczącymi zdrowia, w tym także psychicznego. W ramach Fundacji Wiedza i Nadzieja będę prowadzić wywiady z naukowcami i lekarzami, którzy opowiedzą o swojej pracy, holistycznym podejściu do zdrowia i najnowszych sposobach leczenia. W ramach Fundacji Wiedza i Nadzieja będziemy wydawać książki poświęcone zdrowiu, w tym także zdrowiu psychicznemu oraz prezentować filmy na ten temat” – przekazała.

Pawlikowska zapowiedziała ponadto, że zamierza podjąć kroki prawne w celu oczyszczenia swojego imienia i nazwiska, a także „w obronie prawdy i prawa do wypowiedzi w ramach konstytucyjnego zapisu o wolności słowa w Polsce”.

