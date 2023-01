Pamela Anderson oskarża Tima Allena. „Pokazał mi się nago i powiedział, że jesteśmy kwita”

Książka „Love, Pamela” śledzi drogę Pameli Anderson od dziewczyny z małego miasteczka na wyspie Vancouver po jedną z najbardziej rozpoznawanych kobiet na świecie. To jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów roku. 31 stycznia na Netflix pojawi się też dokument „Pamela: Historia miłosna” – osobisty i uczłowieczający portret jednej z najsłynniejszych blondynek w historii show-biznesu. Opowiada o drodze, którą przebyła, aby z dziewczyny z prowincji stać się międzynarodową ikoną seksu, aktorką, aktywistką i wreszcie troskliwą matką.

Pamela Anderson oskarża Tima Allena

Fragmenty nadchodzącej książki Anderson opublikował portal „Variety”. Aktorka pisze w nim o niekomfortowym incydencie na planie serialu, w którym grała z Timem Allenem. Kiedy sytuacja miała miejsce Pamela Anderson miała 23 lata, a komik 37. „Pierwszego dnia zdjęć wyszłam z garderoby, a Tim był na korytarzu w samym szlafroku. Rozwiązał pasek i szybko pokazał mi się nago – był pod spodem całkowicie nagi. Powiedział, że teraz jesteśmy kwita. Śmiałam się, bo czułam się niekomfortowo” – pisze aktorka w swojej autobiografii „Love, Pamela”, która ukaże się na rynku już 31 stycznia.

Według Anderson Tim Allen odnosił się z pewnością do jej sesji zdjęciowych w magazynie „Playboy”. Portal „Variety” poprosił aktora i komika o komentarz do sprawy. „Nie, to się nigdy nie zdarzyło. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił” – stwierdził krótko Allen.

Pamela Anderson w serialu „Pan Złota Rączka” z Timem Allenem

Rola Pameli Anderson w serialu „Pan Złota Rączka” to jedna z jej najwcześniejszych osiągnieć. Produkcja, w której wcielała się w Lisę Tool Girl szybko stała się numerem 1 w Stanach Zjednoczonych. Anderson wystąpiła w dwóch sezonach serii, zanim odeszła, by skupić się na pracy przy „Słonecznym patrolu”, który stał się światowym fenomenem i emitowany był w 150 krajach świata.

Czytaj też:

Katarzyna Dowbor remontuje domy innym, a jak sama mieszka? Jej wnętrza są bardzo retroCzytaj też:

Aleksandra Woźniak skończyła 48 lat. Jak zmieniła się gwiazda „13 posterunku”?