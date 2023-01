Najnowszy sondaż. Książe Harry namieszał? Rodzina królewska ma powody do niepokoju

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę badawcza Ipsos MORI pokazują, że po publikacji książki księcia Harry’ego pt. „Spare” (pol. „Zapasowy”) popularność członków rodziny królewskiej spadła. Przychylność respondentów wobec księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii zmalała a z 70% przed „Megxitem” (odejściem Harry’ego i Meghan z dworu królewskiego – red.) do 23% w następstwie publikacji książki. Tylko 23% Brytyjczyków planuje przeczytać kontrowersyjne wspomnienia Harry’ego.

Najpopularniejszymi członkami rodziny królewskiej są książę i księżna Walii. Mimo to odnotowali oni największe spadki ogólnej przychylności do nich, o 8 i 7 punktów procentowych od grudnia.

Księcia Harry’ego pozytywnie ocenia mniej niż 1/4 ankietowanych. W ciągu miesiąca jego popularność spadła o osiem punktów procentowych, a od 2018 spadek sympatii do księcia jest drastyczny. Wówczas przychylność wobec niego wyrażało blisko 70 proc. respondentów. Obecnie lepiej oceniają go młodsi ankietowani (33% przychylności wśród osób w wieku 18-34 lata) niż starsze pokolenie (tylko 8 proc. przychylności). O księciu Harrym negatywnie wypowiedziało się 53 proc. respondentów, a o księżnej Meghan 55 proc. Rekordowo negatywne nastawienie Brytyjczycy mają do księcia Andrzeja. Tylko 10 proc. ankietowanych wyraziło się o nim przychylnie.

Czwarte miejsce w rankingu popularności zajmuje król Karol III (dobrze ocenia go ponad połowa ankietowanych). 38 proc. respondentów pozytywnie wypowiada się o królowej małżonce, Kamili. Przychylność wobec wszystkich royalsów spadła od grudnia 2022 r..

Konflikt Harry’ego i Williama. Czy książka wpłynęła na postawy Brytyjczyków?

Kelly Beaver, dyrektor naczelna Ipsos w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powiedziała, że popularność skonfliktowanych braci najwyraźniej spadła w oczach opinii publicznej w następstwie publikacji książki „Spare”. Dodała, że natychmiastowego wpływ na opinię publiczną nie powinno się jednak przeceniać. Według niej spadek przychylności do członków rodziny królewskiej to częściowo powrót do poziomu sprzed fali współczucia dla rodziny królewskiej po śmierci królowej Elżbiety II.

Książę Harry wywołał prawdziwą burzę, wydając autobiografię „Spare”. Młodszy syn króla Karola III w jednym z wywiadów krytycznie odniósł się do pracy mediów, które przedstawiały swoim odbiorcom wątki z publikacji. – Bez wątpienia najbardziej niebezpiecznym kłamstwem, które zostało powiedziane, jest to, że w jakiś sposób chwaliłem się liczbą ludzi, których zabiłem w Afganistanie – stwierdził. Syn króla Karola III udzielił czterech wywiadów promujących publikację „Spare”. W zwiastunie rozmowy z telewizją ITV opowiedział między innymi o tym, jak radził sobie ze śmiercią swojej matki. BBC wskazuje, że nieobecność księżnej Diany w życiu księcia Harry'go jest tematem przewodnim autobiografii.

