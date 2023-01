Dakota Johnson żartuje z rzekomego kanibalizmu Armiego Hammera. „Miałam grać brzoskwinię”

W czwartek 19 stycznia Dakota Johnson chwaliła ze sceny reżysera Lucę Guadagnino, któremu przyznawano nagrodę międzynarodowej ikony. Aktorka znana z „Pięćdziesięciu twarzy Greya” mówiła o filmie „Tamte dni, tamte noce” z 2017 roku, za który to reżyser otrzymał Oscara.

Dakota Johnson żartuje z rzekomego „kanibalizmu” Armiego Hammera

Na początku Johnson zażartowała, że zaproponowano jej rolę brzoskwini w filmie. Przypomnijmy, w jednej ze scen „Tamte dni, tamte noce” Timothee Chalamet dokonuje aktu seksualnego na tym owocu. Aktorka stwierdziła, że musiała odmówić ze względu na inny projekt, w którym wtedy brała udział.

– Ale dzięki Bogu! Byłabym kolejną kobietą, którą Armie Hammer próbowałby zjeść – powiedziała ze sceny.

Armie Hammer oskarżony o kanibalistyczne fetysze

Przypomnijmy, kilka lat po premierze filmu „Call My By Your Name” Armie Hammer spotkał się z oskarżeniami o kanibalistyczne fetysze, a także napaść seksualną i nadużycia ze strony swoich pozamałżeńskich partnerek. Zaprzeczył wszelkim oskarżeniom, a jego prawnik przemawiając w imieniu aktora stwierdził, że wszystkie „interakcje” Hammera były „całkowicie obopólne”.

Cała sprawa rozpoczęła się w styczniu 2021 roku, kiedy to administratorka jednego z instagramowych kont zaczęła zamieszczać screenshoty rozmów, które – jak twierdziła – prowadziła z aktorem.

Wśród wiadomości, które miała otrzymać od Hammera kobieta, znalazły się zdania takie jak: „Jestem w 100 proc. kanibalem”; „Potrzebuję twojej krwi, pragnę jej”; „Co gdybym chciał odciąć jeden z twoich palców u nóg i trzymał go zawsze przy sobie w kieszeni, żebym miał kawałek ciebie w swoim posiadaniu?”. Jedna z wiadomości traktuje także o zjedzeniu niegdyś wciąż ciepłego jeszcze serca jelenia.

