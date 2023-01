Monika Goździalska zaatakowana przez Jarosława Jakimowicza. „Chciał mnie uderzyć”

Jarosław Jakimowicz nie ukrywa swojej niechęci do osób LBGT, a jego poglądy są powszechnie znane. Prezenter TVP Info nie tylko się z nimi nie kryje, ale też podejmuje działania w sferze publicznej.

Jarosław Jakimowicz w dniu Święta Flagi poinformował, że na ulicy Belwederskiej w Warszawie obok siebie wiszą flagi biało-czerwona i tęczowa, co bardzo go oburzyło. Wyjaśniał, że zadzwonił do Straży Miejskiej, aby zdjęli tęczową flagę, ale Jakimowicz został zignorowany i flaga wciąż wisiała. Podobnie postąpili policjanci, od których Jakimowicz także domagał się reakcji. W końcu zdecydował się sam zdjąć flagę. Sprawa odbiła się w mediach szerokim echem.

Monika Goździalska opowiedziała o spotkaniu z Jarosławem Jakimowiczem

Ten gest nie spodobał się wielu osobom publicznym w tym Monice Goździalskiej. Modelka, której córka jest lesbijką zawsze staje w obronie społeczności LGBT, a akcja gwiazdora oburzyła ją do tego stopnia, co wówczas krytycznie skomentowała.

Goździalska i Jakimowicz dobrze się znają. Wspólnie wzięli udział w gwiazdorskiej edycji „Big Brothera”. Teraz przypadkowo spotkali się na jednej z warszawskich siłowni. Celebryta podszedł do kobiety, o czym opowiedziała Pomponikowi. – Nastraszył mnie na siłowni i chciał mnie uderzyć. Ja podnosiłam sztangi, on podszedł do mnie i powiedział: Podoba ci się, co zrobiłaś? – wyznała.

W dalszej części Monika Goździalska ostro oceniła postawę prezentera TVP Info. – Dla tego człowieka nie ma szansy. Myślę, że zgubiła go pycha i to, że nadal żyje w średniowieczu, kiedy był młodym wilkiem – podkreśliła, nawiązując do produkcji „Młode Wilki”, która przyniosła Jakimowiczowi największą popularność. – Średniowiecze już dawno minęło, rycerz zdechł, a zbroja zardzewiała – podsumowała gorzko.

