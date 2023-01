Mama Michała Wiśniewskiego trafiła do szpitala. Wokalista prosi fanów o oddawanie krwi

Lider zespołu Ich Troje zwrócił się do fanów za pośrednictwem Instagrama. Z jego słów wynika, że jego mama przebywa w szpitalu już od jakiegoś czasu, jednak artysta nie chciał tego nagłaśniać. Teraz nie miał jednak wyjścia. Zwrócił się bowiem do swoich ponad 130 tysięcy obserwujących o to, aby oddawali krew.

Michał Wiśniewski prosi fanów o oddawanie krwi. Jest potrzebna mamie artysty

Grażyna Wiśniewska potrzebuje krwi grupy 0 RH-. Oddając ją w Centrum Krwiodawstwa MSWiA w Warszawie należy wskazać, że ma ona trafić właśnie do mamy Michała Wiśniewskiego.

„Zwracam się do państwa z prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję” – przekazał piosenkarz w nagraniu.

Potem wyjaśnił dokładnie, jak można pomóc. „Potrzebuję krwi grupy 0 RH-, dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Ona potrzebuje Waszej pomocy, nas wszystkich, ja zresztą zrobię to samo. Oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona. Możecie oddawać jakąkolwiek krew, nic się nie zmarnuje. Centrum Krwiodawstwa MSWiA w Warszawie ze wskazaniem na Grażynę Wiśniewską. Będę zobowiązany i nie zapomnę” – zapewnił.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy, w których ludzie deklarują pomoc i życzą zdrowia mamie Michała Wiśniewskiego. „Michał, będzie dobrze”; „Dużo zdrówka dla mamy”; „Michał całym sercem jestem z Wami”; „Trzymajcie się ciepło” – piszą fani.

