Brendan Fraser nagrodzony za rolę w „Wielorybie”. Aktor popłakał się na scenie

Brendan Fraser popłakał się, gdy usłyszał, że to on otrzymuje nagrodę Critics' Choice Awards dla najlepszego aktora. Wchodząc na scenę zacytował Hermana Melville'a, który napisał kiedyś, że w „Ameryce jest tylko pięciu krytyków, reszta śpi”. Chociaż aktor wyznał, że nie do końca wie, co autor miał na myśli, stwierdził, że „cieszy się, że dla niego krytycy się obudzili”.

– Ten film, „Wieloryb”, opowiada o miłości, opowiada o odkupieniu. Chodzi o znalezienie światła w ciemnym miejscu, a ja mam szczęście, że pracowałem z niesamowitym zespołem – mówił aktor i zaczął opisywać aktorów, z którymi pracował na planie produkcji Aranofsky'ego. Zachwalał też samego reżysera. – Darren Aranofsky, byłem w dziczy i prawdopodobnie powinienem zostawić ślad okruchów z chleba, ale ty mnie znalazłeś. I, jak wszyscy najlepsi reżyserzy, po prostu pokazałeś mi, gdzie mam iść, aby dostać się tam, gdzie być powinienem – podkreślił.

Fraser przemówienie zakończył mocnym przesłaniem. – Jeśli ty, tak jak Charlie, którego gram w filmie, zmagasz się z otyłością lub po prostu czujesz się, jakbyś dryfował po ciemnym morzu. Chce żebyś wiedział, że ty też masz siłę, aby wstać i wyjść do świata. Dobre rzeczy się dzieją – powiedział.

„Wieloryb”. O czym jest film?

Charlie (Brendan Fraser) już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką (Sadie Sink). Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

Film „Wieloryb” pojawi się w polskich kinach już 17 lutego 2023 roku.

