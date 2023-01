Critics' Choice Awards 2023. Film „Wszystko wszędzie naraz” wielkim wygranym!

Galę poprowadziła komiczka Chelsea Handler, zastępując aktora Taye'a Diggsa, który był gospodarzem ceremonii wręczenia nagród przez ostatnie cztery lata. Nagrody specjalne otrzymała Janelle Monáe, której wręczono statuetkę #SeeHer, a Jeff Bridges został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości. Oto pełna lista tytułów i artystów uhonorowanych przez amerykańskich i kanadyjskich krytyków.

Najlepszy film



„Wszystko wszędzie naraz”



Najlepsza aktorka



Cate Blanchett „Tár”



Najlepszy aktor



Brendan Fraser „Wieloryb”



Najlepsza aktorka w serialu komediowym



Jean Smart „Hacks”



Najlepszy aktor w serialu komediowym



Jeremy Allen White „The Bear”



Najlepszy reżyser



Daniel Kwan and Daniel Scheinert „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy serial limitowany



„Zepsuta krew”



Najlepszy serial dramatyczny



„Zadzwoń do Saula”



Najlepszy młody aktor/aktorka



Gabriel LaBelle „Fabelmanowie”



Najlepsza komedia

„Glass Onion: Film z serii »Na noże«”





Najlepszy zespół aktorski

„Glass Onion: Film z serii »Na noże«”



Najlepszy talk show



„Last Week Tonight with John Oliver”



Najlepszy program komediowy



„Norm Macdonald: Nothing Special”



Najlepsza seria nieanglojęzyczna



„Pachinko”



Najlepsza seria animowana



„Harley Quinn”



Najlepszy film telewizyjny



„Weird: The Al Yankovic Story”



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Zendaya „Euphoria”



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym



Bob Odenkirk „Zadzwoń do Saula”



Najlepsza charakteryzacja



„Elvis”



Najlepsze efekty specjalne



„Avatar: Istota wody”



Najlepszy montaż



Paul Rogers „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy operator



Claudio Miranda „Top Gun: Maverick”



Najlepsza seria komediowa



„Misja: Podstawówka”



Nagroda #SeeHer



Janelle Monáe



Nagroda za całokształt twórczości



Jeff Bridges



Najlepszy film animowany



„Guillermo Del Toro: Pinokio”



Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym



Daniel Radcliffe „Weird: The Al Yankovic Story”



Najlepsze kostiumy



Ruth E. Carter „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”



Najlepsza piosenka



„Naatu Naatu” z „RRR”



Najlepsza muzyka filmowa



Hildur Guðnadóttir „Tár”



Najlepszy scenariusz oryginalny



Daniel Kwan, Daniel Scheinert „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy scenariusz adaptowany



Sarah Polley „Women Talking”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Angela Bassett „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Ke Huy Quan „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Henry Winkler „Barry”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym



Sheryl Lee Ralph „Misja: Podstawówka”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym



Paul Walter Hauser „Czarny ptak”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym



Niecy Nash-Betts „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



Najlepszy aktor drugoplanowy w serii dramatycznej



Giancarlo Esposito „Zadzwoń do Saula”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serii dramatycznej



Jennifer Coolidge „Biały lotos”



Najlepszy film nieanglojęzyczny



„RRR”



Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym



Amanda Seyfried „Zepsuta krew"

