Britney Spears się rozwodzi? „Nie czuje miłości do męża”

Britney Spears, księżniczka POPu, wzięła ślub z Samem Asgharim w czerwcu 2022 roku. Para poznała się na planie teledysku „Slumber Party”. Wokalistka i tancerz są ze sobą związani od 2016 roku.

Britney Spears, która przez ostatnie 13 lat żyła pod kuratelą ojca, czerpie z życia pełnymi garściami. Gwiazda nie ukrywała, że jej największym marzeniem jest trzecie dziecko. Macierzyństwo Spears nie było możliwe, ponieważ ze względu na decyzję ojca Spears musiała nosić wkładkę domaciczną. W zeszłym roku pochwaliła się, że wreszcie zaszła w ciążę. Radość nie trwała jednak długo. Chwilę później gwiazda wydała oświadczenie i poinformowała, że poroniła.

Britney Spears zamieszcza nagie zdjęcia i niepokoi fanów

Od jakiegoś czasu głośno też jest o kontrowersyjnych zdjęciach i wideo, które w mediach społecznościowych publikuje Britney Spears. Na większość jest niemal naga. Na nagraniach widać jej rozmazany makijaż i nieuczesane włosy. Fani artystki zwracają też uwagę na to, że choćby sposób, w jaki tańczy, zupełnie nie przypomina dawnej Britney.

Britney Spears się rozwodzi?

Zachodnie media dotarły do doniesień o kryzysie w związku Britney Spears i Sama Ashgaria. Portal TMZ twierdzi, że księżniczka POPu właśnie sprzedaje dom, który kupiła po ślubie z ukochanym. Oficjalnym powodem ma być niespełnienie oczekiwań gwiazdy, lecz dziennikarze dopatrują się drugiego dna. Według informatora portalu gwiazda i jej mąż mają bardzo często się kłócić. Spears miała też wyznać, że „nie czuje miłości do męża”. Według plotek mężczyźnie mają przeszkadzać intymne zdjęcia i nagrania, które wokalistka zamieszcza w sieci. Wielokrotnie podkreślał, że ze względu na to, co przeszła przez ostatnia lata, nie zamierza kontrolować żony.

