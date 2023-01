Polka walczy o tytuł Miss Universe. Co wiemy o Aleksandrze Klepaczce?

W finale konkursu Miss Polski 2022 podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu Aleksandra Klepaczka pokonała 23 konkurentki. Za zwycięstwo otrzymała 50 tysięcy złotych. Opowiadała wtedy, że ze sceną zaprzyjaźniła się już w szkole podstawowej – tańczyła w wielu lokalnych grupach od tańca ludowego po hip-hop, jazz czy taniec nowoczesny.

W trakcie finałowej gali mówiła również, że jednym z jej pomysłów na wykorzystanie popularności Miss Polski jest promowanie i nauka pierwszej pomocy oraz zwiększanie świadomości na temat idei krwiodawstwa. Chęć pomagania innym tak bardzo jej przyświecała, że zdecydowała się pójść na studia pielęgniarskie. Później jednak zmieniła kierunek na inżynierię zarządzania na Politechnice Łódzkiej. W 2022 roku Miss Polski chce zdać egzamin dyplomowy, zostać inżynierem i z tym fachem związać przyszłość zawodową.

Polka w konkursie Miss Universe

Po wygranej w konkursie Miss Polski Aleksandra Klepaczka zakwalifikowała się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Orleanie powalczy o tytuł Miss Universe z najpiękniejszymi przedstawicielkami 165 krajów. Swoimi przygodami w USA dzieli się na bieżąco na Instagramie, gdzie obserwuje ją 14 tysięcy osób. Oto stroje, które wybrała na to wyjątkowe wydarzenie:

instagraminstagram

71. finał konkursu Miss Universe już w sobotę 14 stycznia 2023 roku.

