15 dobrych filmów o tematyce LGBTQ+. Znajdziesz je na Netflix

„Chłopcy z paczki”



Adaptacja sztuki autorstwa Marta Crowleya z 1968 roku. Opowiada historię grupy homoseksualnych mężczyzn, którzy wyprawiają imprezę urodzinową dla jednego z nich. Przyjęcie zostaje jednak zakłócone, gdy gospodarza wydarzenia odwiedza niespodziewanie kolega ze studiów.



„Hiacynt”



Thriller osadzony w latach 80., który opowiada kryminalną historię śledztwa prowadzonego w sprawie seryjnego mordercy gejów. Jego głównym bohaterem jest Robert, młody milicjant "z zasadami", który wpada na trop groźnego przestępcy. W toku śledztwa poznaje Arka i postanawia wykorzystać go jako informatora.



„W imię...”



Przyjaźń z miejscowym outsiderem stanie się dla księdza Adama powodem do zmierzenia się z własnymi problemami, przed którymi uciekł w stan duchowny.



„Więcej niż myślisz”



Kiedy prymuska Ellie Chu zgadza się napisać miłosny list za szkolnego sportowca, nie spodziewa się, że się zaprzyjaźnią — ani że zakocha się w obiekcie jego westchnień.



„The Prom”



Cztery pechowe gwiazdy z Broadwayu wstrząsają miasteczkiem w Indianie, gdy postanawiają poprzeć nastolatkę walczącą o możliwość pójścia na bal ze swoją dziewczyną.



„Cobalt Blue”



Młody pisarz i jego zbuntowana siostra zakochują się w tym samym tajemniczym lokatorze, co daje początek zdarzeniom, które wstrząsają ich tradycyjną rodziną.



„Im więcej, tym przyjemniej”



Pięć przeplatających się zabawnych opowieści o pełnej seksu i nowych możliwości nocy, gdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale wszyscy dostają to, czego potrzebują.



„Twoje imię wyryte jest we mnie”



Po zakończeniu stanu wojennego na Tajwanie w 1987 roku zakochani Jia-han i Ptasiek doświadczają homofobii, stygmatyzacji społecznej i nacisków ze strony swoich rodzin.



„Alex Strangelove”



Licealista Alex Truelove chce stracić dziewictwo ze swoją uroczą dziewczyną Claire. Jego plan spala na panewce, gdy poznaje równie uroczego Elliota.



„I Am Jonas”



Dorosły już Jonas wspomina swoją burzliwą przeszłość, w tym nastoletni romans z impulsywnym, mrocznym, lecz także nieodparcie pociągającym Nathanem.



„Circus of Books”



Przez niemal cztery dekady ta skromna para — Karen i Barry Masonowie — prowadziła w Los Angeles "Circus of Books", ulubiony sklep porno lokalnej społeczności gejów.



„Śmierć i życie Marshy P. Johnson”



Walcząca z falą przemocy wobec transseksualnych kobiet Victoria Cruz prowadzi własne dochodzenie w sprawie niejasnej śmierci jej przyjaciółki Marshy P. Johnson w 1992 r



„Sekretna miłość”



W 1947 roku dwie kobiety — Pat Henschel i zawodowa bejsbolistka Terry Donahue — zakochały się w sobie, zapoczątkowując 65-letnią historię miłości i walki z uprzedzeniami.



„Disclosure”



Ważni transseksualni twórcy i artyści opowiadają o przedstawianiu mniejszości trans w hollywoodzkich produkcjach i tym, jaki wpływ wywiera to na ich społeczność.



„Świąteczny szok”



Młoda kobieta planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas świątecznego przyjęcia u jej rodziny. Na miejscu dowiaduje się, że ich związek był trzymany w tajemnicy.

