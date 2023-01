Pique odpowiada na piosenkę Shakiry. Dodał wymowny wpis

W czwartek 12 stycznia w serwisie YouTube pojawił się utwór, który jest owocem kolaboracji Shakiry z argentyńskim DJ-em i producentem Bizarrapem.

„Przepraszam, już złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę więcej rozczarowań. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie” – śpiewa piosenkarka. „Wilczyca taka jak ja nie jest dla nowicjuszy, wilczyca taka jak ja nie jest dla facetów takich jak ty, byłam poza twoją ligą, dlatego jesteś z kimś takim jak ty” – dodaje. „Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. (...) Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. (...) Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też trochę nad swoim mózgiem” – radzi swojemu byłemu partnerowi.

Klip jest hitem w sieci i ma już prawie 30 mln odtworzeń. Okazuje się, że były obrońca Barcelony poczuł się lekko dotknięty słowami swojej byłej partnerki. Na jego Twitterze pojawił się wpis, który z pewnością odnosi się do utworu. Przedstawia on jednak wyłącznie cyrkowe emotikony.

twitter

Pique zdradził Shakirę

Shakira i Gerard Pique byli związani od 2010 roku. Wspólnie mają dwóch synów: Milana (ur. 2013) i Sashę (ur. 2015). Kolumbijska piosenkarka i piłkarz Barcelony rozstali się w czerwcu 2022 roku. Hiszpańska gazeta „El Periodico” podała, że Shakira przyłapała swojego partnera na zdradzie. Piłkarz wyprowadził się z domu, a później wielokrotnie widziany był z 23-letnią studentką Clarą Chia marti. Portal „Socialite” kilka razy publikował ich wspólne zdjęcia, m.in. z festiwalu Summerfest Cerdanya w Katalonii.

We wrześniu piosenkarka w rozmowie z „Elle” po raz pierwszy opowiedziała o rozstaniu z piłkarzem. Nie chciała wdawać się w szczegóły, jednak przyznała, że to jedna z najbardziej bolesnych chwil jej życia. – Dla kobiet jak ja, które wierzą w wartości takie jak rodzina, które miały marzenie, wielkie marzenie dotyczące posiadania rodziny, gdy ono się rozpada na strzępy, jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej bolesnych chwil. Ale myślę, że kobiety są silne. Wiesz, mamy tę siłę, z którą po prostu się rodzimy. I musimy pielęgnować relacje i dbać o te osoby, które na nas polegają – podkreśliła artystka.

Czytaj też:

Shakira uderza w Pique w nowej piosence. Klip zebrał już ponad 25 mln wyświetleńCzytaj też:

Tak wygląda teraz grób Emiliana Kamińskiego. Pogrzeb aktora odbył się tydzień temu