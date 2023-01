Porażka Sary James w specjalnej edycji „America's Got Talent”. Artystka zabrała głos

Po tym, jak Sara James wystąpiła w finale amerykańskiego „Mam talent” zyskała w Stanach Zjednoczonych ogromną sławę. Mimo że nie wygrała show, to została doceniona przez jurorów i fanów. To wszystko sprawiło, że została zaproszona do „America's Got Talent: All-Stars”. To specjalna edycja amerykańskiej wersji „Mam talent”, podczas której na scenie prezentują się zwycięzcy, finaliści i ulubieńcy wszystkich edycji show.

Trzeba przyznać, że już samo zaproszenie jest ogromnym zaszczytem dla każdego z uczestników. Sara James nie ukrywała, że jest wdzięczna za tę szansę. Niestety, mimo że występ Polki odbył się w sieci ogromnym echem, a jurorzy byli zachwyceni, to Sara James nie przeszła do kolejnego etapu. Z dziewięciu uczestników do finału dostali się akrobata Aidan Bryant i Detroit Youth Choir.

Sara James zabiera głos po porażce w specjalnym odcinku amerykańskiego „Mam talent”

Teraz Sara James przerwała ciszę i w swoich mediach społecznościowych odniosła się do decyzji widzów specjalnego odcinka amerykańskiej edycji „Mam talent”. „Udział w „America's Got Talent: All-Stars” to ogromny zaszczyt. Jestem niesamowicie wdzięczna za zaproszenie mnie do tego show, spośród setek uczestników z całego świata” – zaczęła 14-latka. W dalszej części obszernego postu opisała wiele korzyści płynących z udziału w specjalnym odcinku show. „Doświadczenie, przyjaźnie i wspomnienia zebrane w trakcie tej przygody są dla mnie szalenie inspirujące, dziękuje za tę szansę i za zaufanie” – podkreśliła.

Na koniec Sara James podziękowała swoim fanom i dodała, że nie zamierza osiadać na laurach. „A Wam wszystkim tutaj – dziękuję za całe wsparcie, które wysyłacie mi każdego dnia. Jesteście niesamowici. Kocham i wracam do działania!” – czytamy.

