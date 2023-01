Natalia Janoszek – najpopularniejsza Polka w Bollywood. Czego o niej nie wiecie?

Natalia Janoszek to bez wątpienia postać godna uwagi. Jest nie tylko międzynarodową aktorką, producentką filmową, ale też reprezentantką Polski w międzynarodowych konkursach piękności. Jest także uzdolniona muzyczno-wokalne, co wielokrotnie udowodniła.

Natalia Janoszek – czego o niej nie wiecie?

Natalia Janoszek swoje umiejętności rozwijała od dziecka. Już jako trzylatka była związana z Zespołem Pieśni i Tańca „Bielsko”, w którym została przez lata. Z grupą jeździła na wiele międzynarodowych festiwali, gdzie odnosiła sukcesy. Janoszek już jako nastolatka przejawiała talent aktorski. Była związana z bielską szkołą aktorską. Jest absolwentką nowojorskiego Lee Strasberg Theatre and Film Institute oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas regionalnych zawodach Miss Polski Nastolatek zdobyła tytuł Miss Talent oraz nagrodę publiczności. To otworzyło jej drzwi do międzynarodowych konkursów piękności. Mimo że podczas 40. z nich nie zdobyła głównej nagrody, to ma na swoim koncie takie wyróżnienia jak Best Talent, Best Dress czy Miss Friendship.

Natalia Janoszek podbija Bollywood

Drzwi do kariery aktorskiej Natalii Janosz otworzył właśnie konkursy piękności. Podczas jednego z nich w 2012 roku została zauważona przez producentów z Bollywood i jeszcze w tym samym roku zagrała główną rolą w filmie „Dreamz”. Trzy lata później zagrała w amerykańskim dokumencie „The Green Fairy”. Wydała też książkę, w której opowiada o swojej karierze w tak zaskakującym zakątku świata: „Za kulisami Bollywood”.

Natalia Janoszek swoim talentem wokalnym miała szansę pochwalić się podczas Sylwestra TVP w 2018 roku. Wówczas wykonała „Rhythm Is a Dancer” zespołu Snap!.

Natalia Janoszek i kariera międzynarodowa

Przełomem w karierze międzynarodowej okazał się występ podczas 72. Festiwalu Filmowego w Cannes – wtedy swoją urodą zwróciła na siebie spojrzenia niemal całego świata. W tym samym roku pojawiła się na okładce „Cosmopolitan”, a premierę miał film, w którym zagrała główną rolę „Chicken Curry Law”. Janoszek na swoim koncie ma też kreację u boku Luke’a Wilsona w produkcji „The Swing of Things”.

Gwiazda jako pierwsza polska aktorka zdobyła indyjską nagrodę filmową. Dwukrotnie otrzymała też a nagrodę JIFFA dla najlepszej aktorki międzynarodowej. Natalia Janoszek także jako pierwsza Polska znalazła się na okładce francuskiego magazynu modowego „L'Officiel Arabia”.

Mimo międzynarodowej sławy Natalia Janoszek nie cieszyła się w Polsce zbyt dużą popularnością. Zmienił to dopiero udział w 13. edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie wystąpiła z Rafałem Maserakiem. Zajęli 4. miejsce. Teraz do mediów dotarły informacje, że Janoszek ma być jedną z gwiazd, która będzie walczyć o wygraną w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Czytaj też:

Nie będzie 2. sezonu „Mask Singer”? Zamiast tego „Azja Express 3”Czytaj też:

Złote Globy 2023. Te tytuły triumfowały. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie