Złote Globy 2023. Historyczne momenty wydarzenia. To zapamiętają wszyscy

10 stycznia w hotelu Hilton w Beverly Hills w Kalifornii odbyła się 80. gala rozdania Złotych Globów, którą poprowadził amerykański aktor i komik Jerrod Carmichael. Już na początku wydarzenia standuper postanowił zmierzyć się z tematem kryzysu wizerunkowego, z którym od dłuższego czasu zmaga się Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. – Powiem wam, dlaczego tu jestem – zaczął, stając na skraju sceny. – Jestem tu, bo jestem czarny. Powiem wam, co się dzieje. To wydarzenie, Złote Globy, nie odbyło się w zeszłym roku, ponieważ Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, które nie powiedziałbym, że było organizacją rasistowską, ale nie miało jednego czarnoskórego członka, do czasu, gdy zmarł George Floyd. Więc zróbcie z tą informacją, co chcecie – podkreślił ze sceny. Potem opowiedział, w jakich okolicznościach został poproszony o poprowadzenie gali. Wezwał go do siebie jeden z producentów gali Stephen Hill. – W jednej minucie robisz sobie w domu herbatę miętową, a w następnej zostajesz zaproszony do tego, by zostać czarną twarzą zmagającej się organizacji. Życie potrafi szybko doświadczyć, wiecie? – pytał ze sceny.

Chwilę później Carmichael wyszedł na scenę, trzymając trzy statuetki Złotych Globów. Poinformował, że są to nagrody, które zwrócił Tom Cruise (aktor oddał je, gdy na jaw wyszło, że w szeregach HFPA nie ma czarnoskórych członków). Zażartował następnie, że ma pomysł, aby wymienić je na Shelly Miscavige. To kobieta, która podobnie jak Tom Cruise, była członkinią Kościoła Scjentologicznego, a nawet żoną lidera Davida Miscavige'a. Ostatni raz widziano ją publicznie w 2007 roku.

Złote Globy 2023. Ryan Murphy zwraca się do dzieci i młodzieży LGBTQ

Ryan Murphy, którego produkcje takiej jak „Obserwator” czy „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”, królowały na Netfliksie w 2022 roku, zwrócił się ze sceny do młodzieży LGBTQ+, oglądającej wydarzenie. – Dzisiejsze wyróżnienie skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, czym naprawdę jest moje życie – powiedział, odnosząc się do tego, że otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. – Dostajesz się tam, bo jesteś nieustraszony (...) Kiedy byłem młodym człowiekiem w domu w latach 70., oglądając „The Carol Burnett Show”, nigdy nie widziałem, żeby osoba taka, jak ja, otrzymywała nagrodę, a nawet została obsadzona w jakimkolwiek serialu telewizyjnym. Ciężko być dzieckiem LGBTQ w Ameryce i na świecie, zarówno wtedy, jak i teraz (...) Często powtarza się wam, że będziecie nikim, nic nie osiągnięcie. Dlatego przedstawiam wam MJ, Billy'ego, Niecy, Matta i Jeremy'ego – jako przykłady tego, kim możecie być. Istnieje droga, użyjcie ich jako drogowskazów – powiedział reżyser, odnosząc się do stworzonych przez siebie bohaterów.

Eddie Murphy nawiązuje do oscarowego ataku Smitha na Rocka

Eddie Murphy podczas gali otrzymał nagrodę im. Cecila B. DeMille'a, przyznawaną przez HFPA za „wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki”. Na scenie mówił krótko, dziękując tym, którzy pomogli mu w trakcie całej jego kariery. – Jestem w show-biznesie od 46 lat, a w branży filmowej od 41, więc tworzenie tego, wszystkiego zajęło wiele lat i bardzo to cenię – stwierdził. Swoje przemówienie zakończył dając trzy wskazówki osobom, które mają podobne aspiracje. – Istnieje ostateczny plan, aby osiągnąć spokój ducha i dobrobyt. Płać podatki, pilnuj swoich spraw i trzymaj nazwisko żony Willa Smitha z dala od swoich pieprzonych ust – zażartował, nawiązując do tego, jak Smith spoliczkował na oscarowej gali w 2022 roku Chrisa Rocka.

Zełenski na gali Złotych Globów dziękuje za wparcie „wolnym ludziom wolnego świata”

Podczas gali pokazano także przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podzielił się swoimi nadziejami dotyczącymi zakończenia wojny w swoim kraju. Głowę państwa przedstawił Sean Penn, który na Ukrainie kręcił dokument dotyczący konfliktu zbrojnego. – Jest teraz 2023 rok, a wojna na Ukrainie jeszcze się nie skończyła, ale nadchodzi ten czas i wiadomo, kto wygra. Przed nami jeszcze bitwy i łzy, ale teraz mogę juz powiedzieć, kto był najlepszy w zeszłym roku: to byliście wy. Wolni ludzie wolnego świata. Ci, którzy zjednoczyli się, aby okazać wsparcie, we wspólnej walce o wolność, demokracje, prawo do życia, miłości, bez względu na to, kim jesteście i skąd pochodzicie – mówił.

