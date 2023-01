Autor „Nie zadzieraj nosa” i „Snu o Warszawie” trafił do szpitala. Jest w stanie ciężkim

Marek Gaszyński to wybitny tekściarz i dziennikarz. Współpracował z Sewerynem Krajewski, Czesławem Niemenem czy Haliną Frąckowiak. Na swoim koncie ma takie przeboje jak „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Sen o Warszawie”, czy „Nie zadzieraj nosa”. Bez wątpienia jest jednym z najważniejszych twórców przebojów muzyki rozrywkowej ostatnich dekad. Gaszyński jest także uzdolnionym dziennikarzem, który przez lata głównie zajmował się muzyką.

Marek Gaszyński trafił do szpitala

Wieloletnia przyjaciółka Marka Gaszyńskiego Grażyna Orlińska poinformowała o jego pogarszającym się stanie zdrowia w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła ich wspólne zdjęcie. „Marek Gaszyński — gigant polskiego tekściarstwa, autor niezliczonej ilości przebojów i wielu książek, przeuroczy gawędziarz, mistrz dowcipu i celnej pointy, żywa encyklopedia piosenki potrzebuje naszego mentalnego wsparcia. Jest w szpitalu, w ciężkim stanie” – napisała na Facebooku kobieta. W dalszej części zwróciła się z prośbą do fanów: Otoczmy go dobrymi myślami. Na koniec wpisu Grażyna Orlińska zdobyła się na wyjątkowe wyznanie. „Marku, Przyjacielu — to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wracaj... proszę, wracaj”...- dodała.

Kim jest Marek Gaszyński?

Marek Gaszyński urodził się 14 czerwca 1939 roku w Warszawie. Jest nie tylko wybitnym tekściarzem i prezenterem, ale na swoim koncie ma też pozycje literackie. W 2008 roku wydał napisany trzynastozgłoskowcem utwór poetycki „Pan Tadeusz Jazz, czyli krajobraz po bitwie. Historia polskiego jazzu z lat 1945–1959 w sześciu księgach wierszem”. Trzy lata później ukazała się jego debiutancka powieść „Teoria zbrodni uprawnionej”.

