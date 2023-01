Lider Budki Suflera ma kłopoty ze zdrowiem. Koncerty odwołane

Przypomnijmy, 30 stycznia 2022 roku Budka Suflera zagrała z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Podczas występu w roli wokalisty pojawił się Jacek Kawalec, co odbiło się ogromną krytyką w mediach społecznościowych. Zespół jednak mimo to przystąpił w tym składzie do realizacji kolejnej płyty. W kwietniu wydany został singiel „O tobie myślę w zimną noc”, a potem „Wontpliwość”. Dwa utwory zapowiadały album „Skaza”, który 18 listopada ukazał się w serwisach streamingowych. Grupa zaczęła regularnie grać koncerty.

Budka Suflera odwołuje koncerty. Powodem stan zdrowia lidera zespołu

I w tym roku Budka Suflera zagrać miała koncert z okazji finału WOŚP. Niestety lider grupy, perkusista Tomasz Zaliszewski, ma kłopoty ze zdrowiem. W związku z tym, jak wynika z oświadczenia zamieszczonego w mediach społecznościowych, wszystkie występy zostają odwołane.

„Ponieważ nie możemy wziąć udziału w tegorocznych koncertach, pragnę wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy” – czytamy. „11 stycznia 2023 roku, w szpitalu w Lublinie mam wyznaczony termin poważnego zabiegu operacyjnego. Nie jest zatem możliwe, abyśmy mogli zagrać na którymkolwiek koncercie WOŚP w tegorocznym terminie, a Budka Suflera to zespół, nie projekt i zastępstwa nie są możliwe. Zawsze wspieraliśmy szlachetne cele Fundacji i mam nadzieję na przyszłoroczny nasz udział w tej imprezie” – dodał lider.

