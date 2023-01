Patryk Kalski chciał porozmawiać o Zatoce Sztuki. Matka przedsiębiorcy: Widział prawdę

Patryk Kalski, który przed laty związany był z Dorotą Gardias, zmarł 1 stycznia 2023 roku. Nieoficjalnie podano, że przyczyną jego śmierci był zawał serca. Patryk Kalski ukończył gdańską Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, a potem został II trenerem koszykarek Lotosu Gdynia. Odpowiadał m.in. za przygotowanie fizyczne i motorykę drużyny, która seryjnie zdobywała mistrzostwa Polski i była jedną z najlepszych drużyn w Europie. W ostatnich latach zajmował się przede wszystkim strzelnicą Playground. Organizował szkolenia, był instruktorem strzelectwa i chciał zostać oficerem Wojska Polskiego. Był ponadto wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a także nauczycielem w mundurowej szkole średniej Spartakus. Gdy jeszcze związany był z Dorotą Gardias, prowadził firmę Akart, zajmującą się nagłośnieniem w dyskotekach, m.in. także w Zatoce Sztuki, gdzie wiceprezesem był jego przyjaciel Marcin T.

Kalski miał opowiedzieć o Zatoce Sztuki

Kalski miał po Nowym Roku spotkać się z dziennikarzem Maciejem Nieskrętem, dziennikarzem „Dziennika Bałtyckiego”, aby porozmawiać z nim o Zatoce Sztuki. Jak podał Nieskręt w artykule, po tym, jak policja weszła do Zatoki Sztuki, kontaktował się z przedsiębiorcą, prosząc o komentarz. Ten wyraził chęć takiej rozmowy, jednak po Nowym Roku. „(...) Ws. Zatoki Sztuki chętnie z tobą porozmawiam. Wiesz, to nie jest rozmowa na telefon. Spotkajmy się po Nowym Roku” – miał powiedzieć Kalski, cytowany w artykule. W tekście przeczytać można ponadto, że mężczyzna zmarł w Nowy Rok, po „zejściu do piwnicy”.

Matka zmarłego przedsiębiorcy: Widział prawdę

Tymczasem portal Pudelek.pl przytacza komentarz matki Kalskiego, który pojawił się pod jednym z artykułów serwisu na Facebooku. „Krwawi mi serce. Tak bardzo go kochałam. To mój syn. Zawsze był szczery i widział prawdę. Czy musiał zapłacić za to najwyższą cenę?” – miała napisać kobieta.

Czytaj też:

QUIZ. Zmierz się z pytaniami z finału „Jeden z dziesięciu”Czytaj też:

Chajzer nagle opuścił studio „Dzień Dobry TVN”. Ohme wyjaśniła, co się stało