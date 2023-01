Marcin Prokop drwi z Tomasza Kammela. „Tak było, nie zmyślam”

Wciąż trwa wielka dyskusja na temat tęczowych opasek, jakie podczas występu w Zakopanem mieli członkowie grupy Black Eyed Peas. Oliwy do ognia dolała także wypowiedź rapera z grupy o pseudonimie Will.i.am. który po wykonaniu jednego z utworów podczas Sylwestra Marzeń nagrał wideo, w którym zapewnił, że on i jego koledzy są za tolerancją i pokojem. – Jesteśmy Black Eyed Peas. Można też powiedzieć Black Eyed Peace, bo jesteśmy za pokojem, jednością, harmonią. Nie jesteśmy „Black Eyed PiS” – oświadczył po zejściu ze sceny Will.i.am. – Czasami musisz wyjść do ludzi, którzy nie mają tych samych poglądów, żeby ich zainspirować. Pokazać, na czym polega tolerancja. Zatem było wspaniale móc tu być, w Polsce, to świetny kraj – dodawał.

Z kolei w Zakopanem nastroje związane z tęczowymi opaskami na ramionach muzyków starał się ostudzać Tomasz Kammel. — Żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak jak umówione, na najwyższym poziomie. Włącznie z każdym elementem stroju — pośpieszył z tłumaczeniami prezenter. Potem w odpowiedzi na komentarze internautów stwierdził też, że on „nie kłamie w takich sprawach”, a nawet dodał, że słowa wygłoszone przez jednego z artystów w relacji w sieci też były uzgodnione z produkcją.

Prokop nabija się z Kammela

Do masowo komentowanej w sieci sprawy odniósł się teraz w zabawny sposób Marcin Prokop. Dodał na Instagram zdjęcie, na którym siedzi w różowym garniturze na motocyklu i podpis: „Żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju. #takbyłoniezmyślam”.

