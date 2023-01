Tak dziś wygląda Kostek z „Listów do M.”. Jakub Jankiewicz ma 19 lat i zmienił się nie do poznania

„Listy do M”. już od lat cieszą się ogromną popularnością i przyciągają tłumy widzów do kin. W tym roku można zobaczyć już 5. część serii. W dwóch pierwszych widzowie mieli okazję poznać Kostka, w którego wcielał się wtedy zaledwie 7-letni Jakub Jankiewicz. Chłopiec miał okazję zagrać u boku Macieja Stuhra i Romy Gąsiorowskiej. Dziś ma już 19 lat i trudno rozpoznać w nim uroczego Kostka. Czym się zajmuje?

Tak dziś wygląda Kostek z „Listów do M”.

Jakub Jankiewicz nie poprzestał na „Listach do M”. i pojawił się w wielu innych polskich produkcjach. Zagrał w „Chichocie losu”, „Dzieciach z Windermere” czy „Babilonie. Raporcie o stanie wojennym”. Teraz okazuje się, że choć kiedyś informatyka była jego największą pasją, Jakub Jankiewicz zaczął na poważnie myśleć o karierze aktorskiej. Chce związać swoją przyszłość z branżą artystyczną i z tego względu w październiku 2022 roku zaczął studia na wydziale aktorskim w warszawskiej Akademii Teatralnej.

– Rok wcześniej poszedłem do szkoły i już rok studiów mam za sobą. Kierunek nie był kompletnie związany z aktorstwem, bo byłem na politechnice – na automatyce, robotyce i informatyce przemysłowej oraz zaocznie zacząłem informatykę. Ale w tym roku trochę się zmieniło – mówił Jakub Jankiewicz w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Młody aktor opowiedział również o stresujących egzaminach do Akademii Teatralnej. – – Stres pokonuje wszystko. Miałem z tyłu głowy, że mam jakieś doświadczenie za sobą i głupio byłoby odpaść na pierwszym etapie, tego się najbardziej bałem. Już potem na żywo to jest 15 minut, kiedy jest się ocenianym i te 15 minut albo wyjdzie, albo nie, to zależy od szczęścia, samopoczucia i po prostu od dnia. W Warszawie pierwszy etap był wysyłkowy, nagrywało się self tape'y i tu był największy stres, żeby nie odpaść, bo teoretycznie ja cały czas wysyłam na castingi takie nagrania, więc powinno być to z mojej strony dobrze zrobione – przyznał.

Jakub Jankiewicz jest również aktywny w social mediach. Doskonale zdaje sobie sprawę z potęgi Instagrama. Obecnie ma ponad 15 tysięcy obserwujących, którzy zachwycają się jego przemianą. Zobaczcie galerię zdjęć!

Czytaj też:

Kacper Kuszewski wyznał, ile zarabiał w „M jak miłość”. „To są zarobki na poziomie gwiazdy?”Czytaj też:

Tak wyglądały gwiazdy na początku kariery. Małgorzata Kożuchowska miała kręcone włosy