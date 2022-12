Elżbieta Dmoch po latach milczenia zwróciła się do fanów. Nagrała wiadomość

Elżbieta Dmoch to wokalistka i flecistka, która początkowo występowała w zespole rockowym Nieznajomi, a następnie w kapeli Warszawskie Kuranty. Później, z Januszem Krukiem, z którym tworzyła drugi z tych zespołów, założyła 2 plus 1. W składzie zespołu znalazł się również Andrzej Rybiński, zastąpiony później przez Andrzeja Krzysztofika, a następnie Cezarego Szlązaka. Grupa stworzyła hity „Windą do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat”, „Wstawaj szkoda dnia” czy „Iść w stronę słońca”.

W 1973 roku Dmoch i Kruk wzięli ślub. Mężczyzna zmarł na zawał serca w 1992 roku. Po raz ostatni Dmoch wystąpiła w 2002 roku w Łomży, wykonując największe przeboje 2 plus 1. Później przeprowadziła się z Warszawy do wsi Gładków w gminie Tarczyn. Piosenkarka unikała rozgłosu.

Nowe informacje o stanie zdrowia Elżbiety Dmoch

W listopadzie 2021 roku polskie tabloidy informowały o tym, że artystka trafiła do szpitala, gdzie lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jej życie. Kobieta miała koronawirusa, a później zapalenie płuc. Więcej o jej obecnym stanie dowiedzieliśmy się właśnie z wpisu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Po dwóch pobytach w szpitalu w listopadzie, Elżbieta Dmoch czuje się naprawdę dobrze” – czytamy. Jak podali członkowie fundacji tuż przed świętami odwiedzili artystkę w jej mieszkaniu. Przyjechał też Andrzej Krzysztofik, na co dzień mieszkający w Australii. „To było wyjątkowe spotkanie dwóch ostatnich osób z dawnego składu grupy Dwa plus Jeden” – podano. „Pod koniec 2022, Fundacja była blisko Elżbiety. Pomagaliśmy jej w wychodzeniu z kryzysu zdrowotnego po dwóch pobytach w szpitalu. Polska Fundacja Muzyczna nie organizowała żadnej zbiórki na pomoc Elżbiecie Dmoch, ale niezawodni darczyńcy sami z siebie dokonali wpłat dla Eli na kwotę 3705 PLN na konto PFM!” – czytamy.

Jak podają członkowie fundacji za zebrane środki zakupiono artystce nową lodówkę. „Ponadto nabyliśmy nowy telefon komórkowy, małe radio, grzejnik olejowy, a także tzw. chodzik do użytku domowego, który w tej chwili nie jest już potrzebny, gdyż Ela porusza się samodzielnie. Z pozostałych środków postaramy się finansować kolejne potrzebne rzeczy lub usługi medyczne” – zapewniono.

Nagranie po latach od Elżbiety Dmoch dla fanów

Podczas wizyty Krzysztofika u Dmoch, muzyk napisał dla swojej przyjaciółki wiersz. Ta postanowiła wyrecytować go i nagrać specjalnie dla swoich fanów. Audio pojawiło się na facebookowej grupie fanów zespołu. Po raz pierwszy od lat ci mogli usłyszeć swoją idolkę.

facebookCzytaj też:

