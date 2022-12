W końcu usłyszy o nich cały świat. Tyler Perry tworzy wyjątkowy film dla Netfliksa

Scenariusz do filmu napisał sam Tyler Perry, na podstawie artykułu Kevina M. Hymela opublikowanego w „WWII History Magazine” wydawnictwa Sovereign Media. „Six Triple Eight” będzie czwartą produkcją Tylera Perry’ego wyreżyserowaną dla Netflix, po filmach takich jak „Upadek Grace”, „Zjazd rodzinny u Madei”, który trafił do Top 10 w 43 krajach, oraz „Blues jazzmana”, który trafił do Top 10 w 55 krajach. Tyler Perry wystąpił również w filmie Adama McKaya „Nie patrz w górę”, który jest jednym z 10 najpopularniejszych filmów w serwisie Netflix.

„Six Triple Eight”. O czym opowiadał będzie film?

Film „Six Triple Eight” opowiadał będzie inspirującą prawdziwą historię niesamowitych i odważnych kobiet z jedynego batalionu z czasów drugiej wojny światowej, który składał się wyłącznie z czarnoskórych kobiet. Było ich 855 i choć w momencie wcielenia do wojska nie miały pojęcia, czym będą się zajmować, szybko otrzymały życiową misję — posortować niedoręczone listy z trzech lat. Była to iście herkulesowa praca, lecz zdołały ją wykonać — i to o połowę szybciej, niż wstępnie zakładano. Pomimo dyskryminacji, w obcym, zniszczonym wojną kraju udało im się przebrnąć przez 17 milionów listów, pomagając amerykańskim żołnierzom odnowić kontakt z rodzinami i bliskimi w kraju. Na co dzień przyświecało im motto: „gdy nie ma poczty, morale spada”. Kobiety z 6888. batalionu nie tylko dostarczały listy, lecz również niosły nadzieję.

Złoty Medal Kongresu dla kobiet z 6888. batalionu

Historia 6888. batalionu pocztowego nie trafiła na karty podręczników historii i była pomijana w dyskusji publicznej. Zainteresowano się nią dopiero teraz, niemal 75 lat później. Natomiast 14 marca 2022 roku prezydent Joe Biden podpisał ustawę, na mocy której kobiety te otrzymały Złoty Medal Kongresu — najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Kongres Stanów Zjednoczonych.

