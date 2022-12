Sebastian Karpiel-Bułecka opowiedział o swoich problemach ze zdrowiem. „To bardzo ciężka choroba”

Sebastian Karpiel-Bułecka jest członkiem formacji Zakopower, jednak z wykształcenia jest architektem. Od 2014 roku związany jest z Pauliną Krupińską. Para wzięła ślub w 2018 roku. Mają wspólnie dwójkę dzieci: córkę Antoninę Hannę i syna Jędrzeja.

Karpiel-Bułecka wydał niedawno z Zakopower płytę, zatytułowaną "Widzialne I Niewidzialne". Przy okazji promocji krążka, udzielając wywiadu Interii, artysta wyznał, dlaczego zdecydował się na występ w spocie telewizyjnym dotyczącym depresji. Skrzypek wyznał, że sam zmaga się z nerwicą lękową.

– Czułem się zobowiązany, bo też przechodziłem przez różne zawirowania psychiczne. Cierpię na nerwicę lękową, więc wiem, jak ciężko jest tym ludziom, którzy mają tego typu problemy. Wiem, z jakimi problemami się borykają – głównie z niezrozumieniem, brakiem otwartości na drugiego człowieka, czasem są wyśmiewani albo robi się z nich ludzi, którzy kłamią albo udają. Rzeczywiście, kiedy się słucha człowieka, który cierpi na jakieś lęki, to czasem to, co mówi, może brzmieć dziwnie. Ale trzeba się otworzyć na te zwierzenia, bo one mają sens. To bardzo ciężka choroba, trudna do zrozumienia dla kogoś, kogo nie dotyka – podkreślił muzyk.

Wcześniej o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym Karpiel-Bułecka opowiedział w podkaście "Wprost o kulturze". – Zaburzenia psychiczne to nie tylko depresja, to także np. nerwica lękowa, z którą sam się zmagam. Dla osób zdrowych są to często tematy abstrakcyjne – widzą faceta, który ma żonę, dzieci, w miarę dobrze wygląda i nagle ktoś taki mówi, że ma lęki, że tak, jak to było w moim przypadku, boi się, że wyjdzie na scenę i umrze – podkreślał.

Nerwica lękowa – objawy

Objawy nerwicy lękowej dzielimy na:

1. Objawy związane z psychiką

Objawy nerwicy lękowej, które są związane z naszą psychiką to odczuwany lęk, strach, niepokój, zamartwianie się, uczucie zagrożenia, ciągłe podenerwowanie. Pojawiające się u osoby chorej objawy psychiczne nie są związane z realnym zagrożeniem, z czego sam chory z czasem zaczyna zdawać sobie sprawę. Do tej grupy objawów zaliczamy także problemy z pamięcią i koncentracją, brak sił witalnych, szybkie męczenie się.

2. Objawy związane ze sposobem zachowania

Objawy behawioralne nerwicy lękowej to objawy dotyczące naszego sposobu zachowania się w sytuacji doświadczania epizodycznego lub wolnopłynącego lęku. Zaliczamy do nich m.in. nadpobudliwość, otępienie, zmianę osobowości.

3. Objawy somatyczne, które dotyczą różnych narządów i układów.

Objawy somatyczne nerwicy lękowej to największa z grup, która może uwzględniać dolegliwości związane z niemal każdym narządem lub układem. Do często występujących objawów nerwicy lękowej zaliczamy:

ból w klatce piersiowej,

szybkie bicie serca,

uczucie guli w gardle,

nadmierne pocenie,

drżenie wewnętrzne oraz widoczne drżenie ciała,

ból brzucha,

zawroty głowy,

bóle stawów,

drętwienie i mrowienie kończyn,

suchość w ustach.

Dość typowym objawem nerwicy lękowej jest uczucie zbliżającego się omdlenia, a także wrażenie, że zaraz upadniemy, umrzemy lub zwariujemy, jednak spectrum objawów zaburzeń lękowych to również mniej specyficzne dolegliwości np. pieczenie dziąseł, mrowienie języka, przyśpieszony oddech, duszności, ucisk w okolicy szyi, nadmierne napięcie mięśniowe, uczucie zimna, uderzenia gorąca.

Czytaj też:

Wendzikowska poinformowała o śmierci swojego ojca. Przez długi czas nie utrzymywała z nim kontaktuCzytaj też:

Marcin Tyszka skrytykował tłumaczkę języka migowego. Ta dosadnie odpowiedziała