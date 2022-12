Tomasz Karolak ujawnił tajemnice swojej córki. „Przez jakiś czas była Marcelem”

Aktor Tomasz Karolak postanowił podzielić się z publicznością prywatnymi historiami swojej córki. Ujawnił, że w pierwszej klasie liceum postanowiła ona zmienić szkołę i z profilu artystycznego przejść do liceum wojskowego. Na tym oczywiście zmiany się nie skończyły.

– Poszła do tej szkoły wojskowej i odnalazła tam dyscyplinę, której w szkole artystycznej brakuje. Znalazła miłość i przestała być... Leną, bo była przez jakiś czas Marcelem. Wcześniej zastanawiała się nad swoją tożsamością. Ciężko było, nie powiem – mówił celebryta.

Gwiazdor tłumaczył to wszystko pandemią i tym, że jego córka „wsiąknęła w wirtualny świat”. – Lena była cosplayerką, na fali mangi i tego wszystkiego, gdzie nie ma bohaterów heteroseksualnych, a wszyscy są bardzo otwarci. W czasie pandemicznych nauk weszła w ten bardzo niebezpieczny świat – mówił Karolak.

– Te wyprawy Leny były bardzo trudne i raz nawet wylądowaliśmy w szpitalu, bo wzięli dwadzieścia sześć Apapów. To był krzyk: zauważcie mnie. Poszła po bandzie. Traumatyczna sytuacja – oświadczył aktor, przedstawiając swoją wersję tych wydarzeń. Tłumaczył, że zwyczajnie nie znał świata, w którym obracało się Lena.

– Dziecko leży w szpitalu, ty jesteś analogowy, nie znasz tego świata. A oni zaczęli żyć życiem bohaterów anime do tego stopnia, że łączyli się w pary jak bohaterowie anime – opowiadał. – Teraz buntem młodych jest to, że córka mówi mi: ja nie jestem twoją córką, jestem twoim synem. Weź na to zareaguj – zwracał się do gospodarzy podcastu.

– Jak tylko podejmiesz dyskusję, natychmiast jest kontra. Jeśli to zaakceptujesz, dziecko idzie dalej, jest pierwszy pocałunek z dziewczyną. To testowanie całego świata dookoła. Jak bardzo głęboko w tym wszystkim była moja córka, tak szybko z tego wyszła. Dziś nie chce tego nawet wspominać – mówił ojciec nastolatki, omawiając publicznie jej życiowe zawirowania.

