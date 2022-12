„Rolnik szuka żony”. Tomasz oświadczył się Justynie!

„Rolnik szuka żony” jest uwielbiany przez widzów. Mimo że za nami dziewiąta edycja, to format ciągle cieszy się ogromną popularnością. Jako jeden z nielicznych programów randkowych odnosi niezaprzeczalny sukces w łączeniu uczestników w pary. Wielu z nich znalazło prawdziwą miłość i założyło rodziny.

Świąteczny odcinek stał się już tradycją. Po zakończonej edycji bohaterowie opowiadają, jak minął im czas przez ostatnie miesiące. Ci, którzy związali się w pary, relacjonują, jak żyje im się razem, a ci którzy, nie znaleźli w show swojej drugiej połówki, zdradzają, czy na horyzoncie pojawił się ktoś inny.

„Rolnik szuka żony”. Doszło do zaręczyn!

Świąteczny odcinek „Rolnik szuka żony” został wyemitowany w pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia. Poza nagraniami, na których mogliśmy usłyszeć życzenia od uczestników z poprzednich edycji, widzowie dowiedzieli się, co słychać u rolników i rolniczki. Przypomnijmy, że aż czterech na pięciu uczestników stworzyło związki. Michał związał się z Adrianną, z którą nie tylko mieszka, ale jest zaręczony. Tomasz K. dalej jest z Kasią, do której wrócił po odrzuceniu Zuzy. A Klaudia i Valentyn ze sobą mieszkają.

Najciekawszym wątkiem okazała się relacja Tomasza R. z Justyną, między którymi od początku iskrzyło. Jeszcze długo przed finałem rolnik odesłał do domu dwie uczestniczki, w tym ciężarną Klaudię i postanowił bliżej poznawać tylko swoją wybrankę. Podczas finałowego odcinka zarówno rolnik, jak i Justyna zapewniali o swoim uczuciu. Mimo że kobieta dalej nie wprowadziła się do swojego partnera, to poznał już jej syna. Zdradzili, że mały Wiktor zapytał rolnika, czy może zwracać się do niego „tato”. – To jest taka osoba, którą szukałam tyle lat i trafiło się. Teraz wiem co to miłość, rodzina – powiedziała Justyna.

To jednak nie koniec zapewnień o łączącym ich uczuciu. Kiedy nagle rolnik wyszedł z pomieszczenia, Justyna wydawała zaskoczona. Chwilę później Tomasz R. wszedł do studia z wielkim bukietem kwiatów i zadał przełomowe pytanie: Justynko, kocham cię bardzo, chciałbym spędzić z tobą resztę życia. A teraz podstawowe pytanie: wyjdziesz za mnie? Zostaniesz moją żoną? Wybranka uczestnika 9. edycji „Rolnik szuka żony” bez wahania się zgodziła, ale podkreśliła, że nie sądziła, że stanie się to tak szybko. – Nie ma co czekać, bo bardzo cię kocham – odpowiedział Tomasz R. Justyna nie kryła swojego szczęścia nowym etapem w życiu. – To się dzieje naprawdę, czy to mi się śni? Nie spodziewałam się, że to przyjdzie tak nagle – wyznała.

