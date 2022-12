Tak wygląda willa, w której Meghan i Harry nagrywali dokument Netfliksa. Jest na sprzedaż za 33,5 mln dolarów!

Nie jest jasne, czy dom, w którym Harry i Meghan postanowili nagrać wiele scen do dokumentu Netfliksa, należy do nich. Wiemy natomiast, że na co dzień nie mieszkają w tej posiadłości, a w innej oddalonej o zaledwie kilka kilometrów.

Willa z basenem, w której opowiedzieli o swoim życiu w rodzinie królewskiej, ma sześć sypialni, sześć pełnych i dwie mniejsze łazienki. W sumie na działce liczącej ponad dwa akry, znajduje się dom główny i pensjonat dla gości. Nie zabrakło oczywiście też ogromnego basenu. Z domu rozciąga się widok na góry i ocean. Ciekawostką jest to, że w willi znajduje się także pokój rodzinny, sala kinowa z kominkiem i barkiem, sale gier (jedna dla dzieci, druga dla dorosłych), mały salon do medytacji oraz siłownia.

Jak widzieliśmy w dokumencie Netfliksa, na zewnątrz znajduje się też ogród ze świeżymi warzywami i owocami oraz kurnik i ule.

Gdzie mieszkają teraz Harry i Meghan?

Dwa i pół roku temu Harry i Meghan kupili rezydencję w Montecito za 14,65 mln dolarów. Dom znajduje się w zamkniętej enklawie, podobnie jak inne tego typu ekstrawaganckie posiadłości. W środku jest 9 sypialni i 16 łazienek. Na zewnątrz znajduje się basen, kort tenisowy i plac zabaw dla dzieci.

