10 najpopularniejszych filmów na Netflix. Te tytuły oglądają Polacy

10. „Motyl Still Alice”



Dr Alice Howland (Julianne Moore) jest profesorem na Uniwersytecie Columbia. Kobieta wiedzie spokojne życiu u boku męża Johna (Alec Baldwin), z którym ma troje dzieci. Pewnego dnia Alice gubi się na uczelni. Zaniepokojona udaje się do lekarza i dowiaduje się, że cierpi na rzadką odmianę Alzheimera.



9. „Wielka 4”



Opowieść koncentruje się wokół elitarnego o pozbawionego skrupułów zabójcy. Pewnego dnia zostaje wplątany w nie lada kłopoty, gdy po uratowaniu pewnej kobiety z wielkiej masakry, staje się celem morderczych gangsterów.



8. „Jeszcze przed świętami”



Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swojej przesyłki.



7. „Troll”



Gdy eksplozja w norweskich górach budzi wiekowego trolla, władze wysyłają nieustraszoną paleontolożkę, która ma powstrzymać siejącą zniszczenie istotę.



6. „Grinch: Świąt nie będzie”



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.



5. „Pinokio”



Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



4. „Wierzę w Mikołaja”



Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?



3. „Korepetycje z życia”



Podająca się za korepetytorkę Azra w sekrecie uczy podopiecznych realizacji celów w życiu i w miłości. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.



2. „Wulkan, ewakuacja z Whakaari”



Drobiazgowy zapis losów turystów uwięzionych podczas tragicznej w skutkach erupcji wulkanu w czasie zwiedzania wyspy u wybrzeży Nowej Zelandii w 2019 roku. To także hołd złożony ocalałym oraz zwykłym ludziom, którzy odważnie ruszyli im z pomocą.



1. „Krzywe linie Boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.

