Thomas Anders na grafikach Sylwestra Marzeń TVP rozwścieczył widzów. „On ma dożywotni karnet?”

Nie ma chyba fana Sylwestra Marzeń TVP, który nie kojarzyłby Thomasa Andersa. 59-letni członek duetu Modern Talking stworzył takie hity jak „Cheri Cheri Lady”, „Brother Louie” czy „You're My Heart, You're My Soul” i co roku wykonuje je podczas imprezy sylwestrowej Telewizji Polskiej. Artysta i tym razem pojawi się na scenie w Zakopanem.

Od kilku dni TVP publikuje w mediach społecznościowych grafiki artystów, którzy zaśpiewają podczas Sylwestra Marzeń 2022/2023. Ostatnią z nich jest właśnie ta przedstawiająca Thomasa Andersa. „Polscy fani kochają jego piosenki jak mało kto” – pisze telewizja publiczna. Post z Andersem w głównej roli zebrał setki komentarzy i tysiące reakcji. Co piszą widzowie?

facebook

„Uwielbiałam go ale już mam dość, jedni i ci sami”; „Może wcale nie będzie sylwestra tylko wrzuca powtórkę z poprzednich lat i przerobią datę”; „Ile razy można słuchać i oglądać to samo. Jakie marzenia taki Sylwester”; „Mam nadzieje ze nie z playbacku jak co roku”; „Co roku to samo puszczają w telewizji”; „Pan Thomas to ma chyba wykupiony dożywotni karnet na tego Sylwestra!”; „Thomas już zaklepany na kilka lat do przodu”; „Ludzie zmieńcie repertuar bo tego nie da się oglądać”; „Dosyć, dajcie coś nowego!”; „Może w końcu zaśpiewa na żywo” – piszą niezadowoleni internauci.

Kto jeszcze wystąpi podczas Sylwestra Marzeń TVP?

Przypomnijmy, w tym roku w Zakopanem zobaczymy między innymi Edytę Górniak, Sławomira i Kajrę, Zenona Martyniuka, Thomasa Andersa, zespół Weekend, Sarę James, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Maję Hyży. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika ponadto, że widzowie usłyszą jeszcze jedną lub dwie dodatkowe zagraniczne gwiazdy, których nazwiska nie zostały jeszcze ogłoszone.

Czytaj też:

Świąteczny odcinek „Rolnik szuka żony” bez ulubieńców. Kogo zabraknie?Czytaj też:

Czy w słynnej scenie z „Titanica” mogły przeżyć dwie osoby? James Cameron kończy temat