Kacper Kuszewski wyznał, ile zarabiał w „M jak miłość”. „To są zarobki na poziomie gwiazdy?”

Serial „M jak miłość” od lat jest jednym z najchętniej oglądanych w polskiej telewizji. Emitowany od 2000 roku hit to opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

W 2018 roku grający przez 18 lat rolę Marka Mostowiaka Kacper Kuszewski odszedł z serialu. Jego bohater wyjechał do Australii ze swoją drugą żoną, w którą wcielała się Dominika Kluźniak.

Kuszewski zdradził, ile zarabiał w „M jak miłość”

Kuszewski ostatnio znów pojawił się w jednym z odcinków „M jak miłość”. Wszystko wskazuje jednak, że to jednorazowa sytuacja. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że aktor w ostatnim wywiadzie bardzo narzekał na płace w serialu, zdradzając przy tym, ile zarabiał w „M jak miłość”.

– Ja pod koniec mojego bycia w „M jak Miłość” miewałem np. jeden lub dwa dni zdjęciowych w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty – powiedział w podcaście „Wykolejeni Podcast”.

Jak zareagowali na wyznanie aktora internauci? „Chciałabym za dwa dni pracy zarabiać 5k brutto”; „»M jak miłość« to nie jest jakaś »Gra o tron« żeby dużo zarabiać”; „Wiecie, on miał dwa dni zdjęciowe ale nie czytał z kartki. Tekstu też się trzeba nauczyć, pojechać na plan, ogarniać na bieżąco co się dzieje w projekcie”; „5 k za 2 dni? Biorę. Za miesiąc mojej pracy dostaje mniej” – piszą.

Czytaj też:

Joanna Opozda pozowała w objęciach mężczyzny. To nowy ukochany aktorki?Czytaj też:

Trudny QUIZ na przedświąteczny, mroźny poniedziałek. Podejmiesz wyzwanie?