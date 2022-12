Sławomir Świerzyński z Bayer Full ma bardzo niską emeryturę. „Nawet łódki nie zatankuje”

Sławomir Świerzyński w 1984 roku założył zespół Bayer Full, z którym stworzył hity „O Karolino”, „Zawsze razem”, „Moja muzyka” czy „Szalona blondynka”. Grupa disco polo w swoim dorobku ma siedem płyt, sprzedanych w łącznym nakładzie 16 mln egzemplarzy. Chociaż lider zespołu wciąż zgarnia krocie dzięki koncertom, czym zapracował sobie na luksusową posiadłość, jacht czy stadninę koni, niewiele przysługuje mu emerytury.

– Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuje za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie – przekazał teraz piosenkarz w rozmowie z „Super Expressem”.

Ile wynoszą emerytury polskich artystów? Skrzynecka dostanie... 34 złote

To nie jedyna polska gwiazda, która narzeka na świadczenie. Niedawno Maryla Rodowicz przyznała, że przysługująca jej kwota to 1600 zł. Z kolei Ilona Łepkowska, współautorka scenariusza do „Kogla-mogla” otrzymuje z ZUS-u 1314 zł.

Niedawno o swojej prognozowanej emeryturze pisała też na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. „Właśnie otrzymałam korespondencję z ZUS, która olśniewa mnie hipotezą wysokości mojej przyszłej emerytury. To 34 złote i 87 groszy miesięcznie! Budujące, doprawdy... No to sobie zaszalejemy na stare lata, kochani przyjaciele artyści” – można było przeczytać na profilu artystki.

O jeszcze niższej kwocie wspomniał ostatnio w rozmowie z „Party” Marek Piekarczyk. „Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie” – mówił.

