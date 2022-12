Wiśniewski nie kupuje prezentów świątecznych dla dzieci. Ma inną taktykę

Michał Wiśniewski doczekał się piątki dzieci, a kolejne jest w drodze. Lider zespołu Ich Troje podzielił się tą wiadomością w październiku. Zarówno on jak i jego żona Pola nie kryli, że jest to dla nich wielkie szczęście. Nie jest jednak tajemnicą, że życie uczuciowe lidera Ich Troje było bardzo burzliwe. Piosenkarz aż pięciokrotnie zawierał związek małżeński. Jego pierwszą żoną była Magda Femme, pierwsza wokalistka grupy Ich Troje. Kolejną były Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Michał Wiśniewski ma już piątkę dzieci z poprzednich małżeństw. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Pociecha, której matką jest Pola Wiśniewska, to piąte dziecko gwiazdora. Ona sama także ma czwórkę dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Wiśniewskie o świątecznych prezentach dla dziewiątki dzieci

Przy tak licznej rodzinie, kiedy niemal każde z dzieci ma inną matkę, organizacja świąt może być trudna. To jednak nie przeszkadza Wiśniewskiemu w obchodzeniu w komplecie Bożego Narodzenia, czym także pochwalił się w zeszłym roku. Redakcja „Faktu” zapytała wokalistę, czy jak większość rodziców z tej okazji obdarowuje swoje dzieci. Wyznał, że przyjął inną taktykę.

– Przed świętami nie biegam po sklepach z zamysłem kupienia 9 prezentów, dla dziewiątki dzieci. Nigdy tak nie było i nie będzie. Ja dbam po prostu o ich codzienne potrzeby. Wiem, na co każde z moich dzieci zbiera i wtedy je w tym wspieram – powiedział.

Dodał, że to jego żona jest zaangażowana w sprawianie drobiazgów. – Pola dba, by każdy dostał jakąś drobnostkę, coś symbolicznego. Ja sam dostaję od dzieci symboliczne prezenty: upieczone ciasto, fajne zdjęcie, ładnie oprawione. Dajemy sobie prezenty, których nie da się kupić za pieniądze w sklepie. Oczywiście, że chciałbym im kupić dom, samochód, ale mnie na to nie stać – podkreślił.

Czytaj też:

Sylwester Marzeń TVP. Ogłoszono gwiazdy, internauci są oburzeniCzytaj też:

Gąsowski został zatrzymany w USA. Wszystko relacjonował w mediach