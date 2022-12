Z rodzinnego domu Anny Przybylskiej zniknęły jej zdjęcia? Oliwia Bieniuk odpowiada

Oliwia Bieniuk od dawna bryluje w show-biznesie. Córka zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zdążyła już nawet wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Od niedawna studiuje aktorstwo i nie ukrywa, że chce iść drogą sławnej mamy. Celebrytka wybrała Warszawską Szkołę Filmową Bogusława Lindy. W rozmowie z reporterem Pudelka zdradziła, jak sobie radzi. – Teraz mam pierwsze zajęcia. Na razie jest fajnie, ale wiadomo, jak to na studiach, są wzloty i upadki. Nie chcę zapeszać – wyznała.

Oliwia Bieniuk odpowiada na zarzut, że z jej domu zniknęły zdjęcia Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z obserwatorami prywatnymi kadrami, ale często też wspomina swoją zmarłą mamę. Bieniuk bardzo aktywnie uczestniczyła w promocji filmu dokumentalnego „Ania”. Ostatnio 19-latka zorganizowała na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi. Obserwujący zapytał ją o jeden z elementów wystroju mieszkania: Dlaczego z półki pod tv zniknęły wszystkie zdjęcia mamy?

Bieniuk podkreśliła, że nic nie zniknęło. To jednak nie był koniec dociekań internautów. „Ktoś się pyta, gdzie są zdjęcia, bo Zuzanna – partnerka twojego taty, wstawiła story TV i nie ma ich” – napisał inny fan. Obserwujący miał rację, bowiem rzeczywiście na InstaStories partnerki Jarosława Bieniuka nie było zdjęć Przybylskiej. Oliwia Bieniuk nie zostawiła tego bez odpowiedzi „Jezus ludzie, ale wam się nudzi. To chyba nasza sprawa, co leży u nas w domu i w jakich miejscach. Ale jeżeli tak bardzo interesujecie się tymi zdjęciami, to nie martwcie się, dalej wiszą, ale w innym miejscu” – czytamy.

